連陳時中都輸29％　民調：民進黨派誰選新北都難贏侯友宜

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳俐甫表示，陳時中是目前民進黨最具挑戰力的候選人，但即便如此，強龍仍無法壓倒地頭蛇。陳時中在防疫貢獻上，有著全國民調8成以上的超高滿意度，但在新北市的區域型民調卻沒有完全展現這個優勢，一部分有可能是最近華航疫情問題尚未處理完成的短期因素，加上侯友宜在這幾年的治理上並沒有過重大過失，且在防疫處理上一直採取「順時中」的態度。
陳俐甫指出，陳時中和林佳龍都是全國性政治人物，這次民調中也列為對比的林淑芬、吳秉叡、蘇巧慧等新北在地民進黨立委，都明顯落後侯友宜；但除去陳時中跟林佳龍這樣的全國性政治人物，其餘3位民進黨在地候選人，連民進黨支持者的票都拿不到一半，沒有培養出可以統整基本盤代表民進黨去挑戰侯友宜的在地菁英，對民進黨來說是個警訊，應該好好思考未來該怎麼面對新北市、好好培養地方政治人物的實力。
新北市議員張志豪則說，侯友宜的滿意度為81.2％、不滿意度為7.0％、11.8％無明確意見，滿意度相當高；不滿意的部分，最高的是交通政策，其次是未專心市政。交通問題是新北長久以來的痛，尤其是和台北市的捷運之爭，以及現階段萬大線、環狀線施工所造成的交通黑暗期，都是市民最厭惡之處。再來就是缺乏城市願景，過去在老縣長蘇貞昌的努力之下，台北縣留下「一鄉鎮、一特色」，至今令人印象深刻，但侯友宜任內卻乏善可陳，最受關注的就是他到底會不會參選2024總統，這就是市民覺得他未專心市政的主因。
但張志豪也說，現階段就連最可能與侯友宜抗衡的陳時中，對和侯友宜有將近30％的支持度差異，不過民進黨支持者也不必過於悲觀；因為民進黨的可能人選皆未表態，國民黨則確定由侯友宜競選連任，所以國民黨支持者直接表態在民調上，只要民進黨確認人選後，大家歸隊後，民調差距就會縮小。