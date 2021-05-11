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連陳時中都輸29％　民調：民進黨派誰選新北都難贏侯友宜

新北市長選舉民調
▲新台灣國策智庫11日公布最新民調顯示，民進黨無論派誰參選，都贏不了現任新北市長侯友宜。（圖／記者劉育辰攝）

記者劉育辰／台北報導

2021-05-11 11:11:29｜2021-05-11 11:15:54

雖然距離2022年地方選舉還有一段時間，但有意參選的人都已經磨刀霍霍、勤跑行程；各黨將派誰參選六都首長也相當受民眾關注。根據新台灣國策智庫最新民調顯示，在新北市選情的部分，無論民進黨派誰參選，都贏不了現任市長侯友宜，就連衛福部的鋼鐵部長陳時中都輸他29％，就連民進黨支持者對侯友宜的滿意度都相當高。真理大學人文與資訊學系助理教授陳俐甫表示，受到近期疫情影響，陳時中的民調數字多少會受到影響，但從各項數據顯示，民進黨並沒有可以與侯友宜抗衡的候選人。

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根據新台灣國策智庫最新民調顯示，包含陳時中、前交通部長林佳龍、立委林淑芬、立委吳秉叡、立委蘇巧慧，無論民進黨派誰出來參選新北市，侯友宜都能拿到5成以上支持度；陳時中與他的支持度相差29.2％、林佳龍輸38.7％、林淑芬輸48.5％、吳秉叡輸53.9％、頻頻被點名蘇巧慧，與侯友宜的支持度更是相差64.3％。

陳俐甫表示，陳時中是目前民進黨最具挑戰力的候選人，但即便如此，強龍仍無法壓倒地頭蛇。陳時中在防疫貢獻上，有著全國民調8成以上的超高滿意度，但在新北市的區域型民調卻沒有完全展現這個優勢，一部分有可能是最近華航疫情問題尚未處理完成的短期因素，加上侯友宜在這幾年的治理上並沒有過重大過失，且在防疫處理上一直採取「順時中」的態度。

陳俐甫指出，陳時中和林佳龍都是全國性政治人物，這次民調中也列為對比的林淑芬、吳秉叡、蘇巧慧等新北在地民進黨立委，都明顯落後侯友宜；但除去陳時中跟林佳龍這樣的全國性政治人物，其餘3位民進黨在地候選人，連民進黨支持者的票都拿不到一半，沒有培養出可以統整基本盤代表民進黨去挑戰侯友宜的在地菁英，對民進黨來說是個警訊，應該好好思考未來該怎麼面對新北市、好好培養地方政治人物的實力。

新北市議員張志豪則說，侯友宜的滿意度為81.2％、不滿意度為7.0％、11.8％無明確意見，滿意度相當高；不滿意的部分，最高的是交通政策，其次是未專心市政。交通問題是新北長久以來的痛，尤其是和台北市的捷運之爭，以及現階段萬大線、環狀線施工所造成的交通黑暗期，都是市民最厭惡之處。再來就是缺乏城市願景，過去在老縣長蘇貞昌的努力之下，台北縣留下「一鄉鎮、一特色」，至今令人印象深刻，但侯友宜任內卻乏善可陳，最受關注的就是他到底會不會參選2024總統，這就是市民覺得他未專心市政的主因。

但張志豪也說，現階段就連最可能與侯友宜抗衡的陳時中，對和侯友宜有將近30％的支持度差異，不過民進黨支持者也不必過於悲觀；因為民進黨的可能人選皆未表態，國民黨則確定由侯友宜競選連任，所以國民黨支持者直接表態在民調上，只要民進黨確認人選後，大家歸隊後，民調差距就會縮小。

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