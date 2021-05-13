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興達廠出包！立委洪申翰：不是缺電　再揭「跳電關鍵點」

洪申翰
▲民進黨立委洪申翰針對高雄興達電廠今（13）下午因事故導致全台分區停電的意外表示，背後原因不是缺電，更不是電廠不夠。（圖／翻攝自洪申翰臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-05-13 18:20:15｜2021-05-13 18:24:14

高雄興達電廠今（13）下午因事故導致全台分區停電，國內能源議題爭論再起，擁核團體藉機倡議重啟核四公投，環團出身的綠營立委洪申翰則表示，根據初步查證此次全台分區停電背後不是缺電，更不是電廠不夠，而是凸顯跨區電網系統的風險管理不可輕忽。

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洪申翰稍早針對電廠事故在臉書貼文表示，經過向台電初步查證得知，現在的狀況是由於路竹北超高壓變電所匯流排故障，也就是電網系統的故障所造成，導致興達2號機、4號機及複循環發電3號機、4號機跳脫，影響約2000MW，實行緊急分區輪流停電，目前已在控制中，應可逐漸恢復。

▲今（13）日513興達電廠因事故全廠停機，造成全台大停電，沒想到IKEA就趁機宣傳「停電神物」。(圖／NOWnews資料照)
▲今（13）日513興達電廠因事故全廠停機，造成全台大停電。(圖／NOWnews資料照)
洪申翰解釋，電力系統因為電網設備在故障瞬間減少一部分電力，為了穩住系統電網的電壓跟頻率，所以透過停電、限電方式自動低頻卸載，今日午後用電尖峰時段的備轉容量應該有超過3500MW，其實是超過這次瞬間跳脫的2000MW，所以不是電廠不夠、不是缺電，而是呈現跨區電網系統的風險管理非常重要，不可輕忽。

▲洪申翰強調核四本身問題更大。（圖／翻攝自洪申翰臉書）
▲洪申翰強調核電機組不是這次停電的解方。（圖／翻攝自洪申翰臉書）
由於興達廠事故發生後，核四公投領銜人黃士修於臉書呼籲8月28日支持重啟核四公投，網路上也有許多缺電的梗圖與與討論，洪申翰強調「就算危險核四正在運轉，也無法解決這次因為電網故障引發的停電」，指出這次停電是因為後端的輸電和配電造成的，而啟動速度和應變最慢的核電機組，面對這樣的電網故障瞬間，根本沒辦法應付。另外，民進黨副秘書長林飛帆也在臉書痛批，擁核人士支持核四的說法是趁火打劫的販賣恐慌。（編輯：楊智傑）

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