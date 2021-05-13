疫情爆！蔡英文：七月底國產疫苗施打、打越多台灣越安全

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蔡英文說，過去一年多來，因為政府民間共同努力，團結防疫，讓台灣可以做到世界各國期盼的如常生活，不過，最近大家對防疫警戒心有些鬆懈。面對全球疫情升高，周邊國家情勢嚴峻，台灣也出現本土感染的此刻，務必不能鬆懈。
蔡英文強調，台灣現在所面對的情況，無論是本土感染、社區防堵、物資搶購，這些現象過去都發生過，但每一次大家都靠著團結防疫來度過難關。希望藉這一次疫情升高，提高警覺，強化各層面防疫整備工作，做好每一個環節，才能讓台灣繼續在變化難測的疫情中，持續建立堅固的防疫堡壘。
今天國安會議的工作重點。蔡英文強調，首先，指揮中心前天已提升疫情警戒等級，疫情是國安事務，防疫等同作戰，她請行政院負起統籌指揮責任，責成及督導中央機關與地方政府，嚴格要求業管範圍及轄區各場所，務必落實各項防疫措施，有效控制疫情。
蔡英文表示，第二、指揮中心務必儘速掌握這波疫情感染源，做好後續追查，逐一檢視所有感染路徑，及警示所有可能接觸者，務必有效防止疫情擴散；同時，也要公布正確完整訊息，來安定民心。
疫苗方面，蔡英文表示，台灣向國外訂購的疫苗六月分批交貨，她請主管機關掌握進度，隨時做分配準備，國內疫苗研發已經進入臨床實驗第二期收尾的工作，預計七月底可以供應第一波國產疫苗，因此她要指揮中心預作規劃，鼓勵國人踴躍預約登記，讓後續施打順利進行，接種疫苗的人越多，台灣全體防護力越強，台灣越安全， 為了因應未來疫病挑戰，政府要擴大國內研發生產疫苗能量，支應國內未來需求。
昨（12）日有不少民眾因恐慌疫情變化，湧入賣場搶購物資，蔡英文表示，無論是物資或原料都充足，供應絕對無虞，相關機關也確保供應管道暢順，提供民眾完整物資，她更呼籲民眾，既然物資充裕，就不要搶購，避免群聚風險， 搶衛生紙、搶泡麵，去年大家經歷過，事後都證明搶購民眾多慮了。
疫情影響股市波動，蔡英文信心喊話，她強調，這幾天股市雖然有短期波動，國內經濟基本面良好，經融機構營運穩定，上市上櫃公司獲利甚佳，第一季經濟成長率達到百分之八以上。各方面股市波動受到心理面影響，相關機關密切注意股匯市動態，維持金融市場正常運作與穩定。
蔡英文說，行政院今天通國中特別條例，規劃紓困振興措施延長一年，預算總額再增加2100億元，財政部與經濟部也都已經規劃短期因應措施，相信大家只要落實防疫，疫情迅速得到控制，有信心今年經濟可再創佳績。
蔡英文也提醒民眾，這幾天有假訊息在挑動社會情緒、破壞民眾對指揮中心的信心，他們將會啟動專案調查，追查假訊息散播，也提供正確資訊給民眾。她重申，過去一段時間，無論足跡公布標準、進行普篩這些議題，指揮中心都以高度專業和豐富經驗證明判斷是正確的，請國人相信指揮中心，不要被錯誤資訊誤導。
她呼籲，防疫不是陳時中、指揮中心一個單位的事，而是政府各部門互相協調，中央地方相互合作，每個人都是防疫總動員不可或缺的一員，團結防疫守台灣，只要每個人努力做好防疫措施，勤洗手戴口罩，不要恐慌，落實防疫每一個環節，有信心一定會戰勝病毒。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。