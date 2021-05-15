案1289高雄女足跡公布！曾搭普悠瑪、高捷並出入健身房
高雄首例本土新冠肺炎確診病例案1289，曾在母親節返回北部與父母同聚，而父親即是前獅子會長案1203群聚事件的確診者之一，為案1229。中央流行疫情指揮中心今（15）日也公布案1289的公共活動史，曾在5月9日搭普悠罵127車次、高雄捷運紅線及到全聯小港康莊店，5月9日至11日到全日運動AlldaySports 24H健身房。
記者顏真真/台北報導
2021-05-15 15:25:27
根據指揮中心公布案1289公共場所活動史，在5月9日下午1時30分至5時09分搭普悠瑪127車次；下午5時32分至5時55分搭高雄捷運紅線，從高雄車站搭至小港站；下午6時10分至6時30分到全聯福利中心小港康莊店。
另外，她也在5月9日、5月10日及5月11日晚上7時至8時到高雄市小港區的全日運動AlldaySports 24H健身房。
指揮中心也提醒，曾出入相關場所民眾請進行自我健康監測，若在5月24日前出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應佩戴口罩，儘速至就近指定社區採檢院所就醫，不得搭大眾運輸。此外，就醫時請主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露、周遭其他人是否有類似症狀等。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。