  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

案1289高雄女足跡公布！曾搭普悠瑪、高捷並出入健身房

▲指揮中心公布案1289公共場所活動史。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公布案1289公共場所活動史。（圖／指揮中心提供）

記者顏真真/台北報導

2021-05-15 15:25:27

高雄首例本土新冠肺炎確診病例案1289，曾在母親節返回北部與父母同聚，而父親即是前獅子會長案1203群聚事件的確診者之一，為案1229。中央流行疫情指揮中心今（15）日也公布案1289的公共活動史，曾在5月9日搭普悠罵127車次、高雄捷運紅線及到全聯小港康莊店，5月9日至11日到全日運動AlldaySports 24H健身房。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據指揮中心公布案1289公共場所活動史，在5月9日下午1時30分至5時09分搭普悠瑪127車次；下午5時32分至5時55分搭高雄捷運紅線，從高雄車站搭至小港站；下午6時10分至6時30分到全聯福利中心小港康莊店。

另外，她也在5月9日、5月10日及5月11日晚上7時至8時到高雄市小港區的全日運動AlldaySports 24H健身房。

指揮中心也提醒，曾出入相關場所民眾請進行自我健康監測，若在5月24日前出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應佩戴口罩，儘速至就近指定社區採檢院所就醫，不得搭大眾運輸。此外，就醫時請主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露、周遭其他人是否有類似症狀等。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

憂心移工成萬華破口！柯文哲下「特赦令」呼籲無證移工篩檢，您覺得這個做法恰當嗎？

恰當
不恰當
98.21%1.79%
2021-05-14-2021-05-17

台灣進入社區感染階段！您認為現階段要不要普篩？

不需要
26.52%73.48%
2021-05-12-2021-05-15
連三天新增多起本土個案，您認為本土疫情是否已瀕臨失控警戒？

連三天新增多起本土個案，您認為本土疫情是否已瀕臨失控警戒？

繼續作答
火辣到想直接撲倒！你心目中最正的內衣女神是誰？

火辣到想直接撲倒！你心目中最正的內衣女神是誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀