在家防疫別出門！全台飆高溫最高破38度

今（16）日各地大多仍為高溫炎熱的天氣，北部甚至比昨天更熱。各地高溫都在31度以上，西半部普遍可達35度，大台北盆地、苗栗以南內陸、近山區及花蓮縱谷高溫容易超過36度，尤其南部高溫範圍較廣，南高屏及南投仍有38度以上高溫發生的機率，民眾戶外活動要多補充水分，最好的選擇是在家防疫兼避免熱傷害。
記者黃仁杰／台北報導
2021-05-16 08:17:41
中央氣象局發出高溫警訊，今日中午前後台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，請特別注意。南投縣近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。台北市、新北市盆地、嘉義縣市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣近山區或河谷及花蓮縣縱谷為黃色燈號，也要多注意。
天氣風險公司指出，周末期間台灣附近的大氣環境仍然是相當穩定，主要是太平洋高壓勢力偏強，籠罩在台灣上空，鋒面系統偏北活動，全台各地上午都是晴朗少雲的天氣型態，中午過後山區開始有熱對流雲系發展，有機會帶來一點短暫陣雨，不過由於台灣周邊的水氣相當少，因此要有大範圍或是大量降雨的機會偏低，主要仍是在山區有零星少量的降雨發生，大台北、桃園的近山平地區域也有下雨的機會，但降雨量同樣非常稀少，入夜熱對流雲系就會逐漸消散，天氣再次回歸晴到多雲。
相似的穩定天氣將持續到下週一，這段期間由於雲量偏少，各地的氣溫猶如盛夏一般，白天高溫普遍都可達到32至34度，尤其都會區以及內陸區域，更因為熱島效應以及缺乏海風調節，有36度或更高溫發生的機會。