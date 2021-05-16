國中會考逢疫不平靜 首日共4名學生確診、161人要補考
國內疫情大爆發，恰巧又逢國中會考，超過20萬名考生受到影響，今（16） 日為會考第二天，根據教育部昨（15）日深夜最新統計，共有170位考生受到影響，其中更包含4人確診，教育部表示，將會有161人將參加月底補考，採外加名額方式升學，不影響考生權益。
記者黃仁杰／台北報導
2021-05-16 08:42:59
教育部說明，因應疫情發展，110年國中教育會考試務採「防疫從嚴、認定從寬」的原則。截至昨日深夜11點30分，共有自主健康管理5人、檢測未有結果者21人（新增2人列入補考）、居家隔離136人（新增34人列入補考）、居家檢疫4人（列入補考）、確診者4人（均未參加5月15日考試），以上總計170人遭列管。
另教育部指出，統計有161人參加29、30日的補行考試，教育部表示補行考試採外加名額方式，不影響考生權益，目前所有考生都已收到通知。而已參加第首日考試後才被匡列的考生，國教署署長彭富源說，將視考生隔離結束，依個案研處。
今日為國中會考第二日，考科為自然、英語閱讀、英語聽力，中午就會結束所有科目，教育部呼籲所有考生在會考結束後儘速返家。根據全國試務會規定，全體考生進入考場後均配合規定全程佩戴口罩應試，兩次額溫測量高於攝氏37.5度或耳溫高於攝氏38度，將引導考生至「第二類備用試場」應試，以確保考生權益。
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