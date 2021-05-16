納稅人受疫情影響停業　財政部7點助減稅、延期繳納

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財政部指出，營業人受疫情影響暫停營業，可依法向稽徵機關申報核備停業，財政部稅務入口網也提供網路申辦機制供營業人運用，免除親赴國稅局申辦困擾。
財政部表示，如未停業而有營業收入減少或無法營業，其屬查定課徵營業稅者，由稽徵機關主動依營業稅特種稅額查定辦法第3條第1項規定，視其營業情形覈實調降查定銷售額及營業稅額，特殊情形營業人也可向所轄國稅局提出申請，查定結果最低可免繳稅，減輕其負擔；如果屬使用統一發票營業人，其銷售額減少，應納稅額也會隨之降低，已具自動調整因應機制，合理減輕營業稅稅負。
二、申請退還溢付營業稅額
為協助受疫情影響發生營運困難營業人，依加值型及非加值型營業稅法第39條第2項但書規定申請退還營業稅溢付稅額，財政部13日發布「財政部各地區國稅局受理營業人因嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情影響申請退還營業稅溢付稅額審核作業原則」。
財政部稱，營業人經中央目的事業主管機關提供紓困相關措施，或受疫情影響致短期間內營業收入驟減等情形，可依該作業原則向所在地國稅局申請退還溢付營業稅額，以利其資金運用並維持營運。
三、車輛停止使用期間免徵使用牌照稅
財政部說，交通工具所有人或使用人對已領使用牌照之交通工具，不擬使用者，可向交通管理機關申報停止使用，其已使用期間應納稅額，按其實際使用期間之日數計算，交通工具已申報停止使用期間免徵使用牌照稅。
四、降低營利事業停業或營業面積減少之房屋稅
財政部表示，受疫情影響，飯店未使用樓層、營利事業停業或營業面積縮減，各地方稅稽徵機關可依據屋主申請，由營業用稅率3％改按非住家非營業用稅率2％或其他住家用稅率課稅，降低房屋稅負擔；另針對應於15至28日關閉停止營業的全國休閒娛樂場、第三級警戒區域觀展觀賽場所等所使用的房屋，地方稅稽徵機關將主動依主管機關提供清冊，將停業期間房屋稅，由營業用稅率3％改按非住家非營業用稅率2％（金門縣及連江縣為1.5％）。
五、娛樂業者可按比例核減查定稅額
財政部說明，查定課徵的娛樂業者，受疫情影響無營業或營業收入降低，可向地方稅稽徵機關申請，准予扣除未營業天數或未使用娛樂設施按比例核減查定稅額；另針對應於15至28日關閉停止營業的全國休閒娛樂場所、第三級警戒區域觀展觀賽場所等，地方稅稽徵機關將依主管機關提供清冊，主動辦理娛樂業者於配合强制停業期間，停止課徵娛樂稅作業。
六、主動公告延長110年5月至7月各類稅目申報繳納期限
財政部說，納稅義務人扣繳義務人、營利事業負責人、主辦會計人員或受委任辦理申報代理人等，因接受隔離治療、隔離或檢疫等事由影響，無法於法定期間內完成申報繳納稅捐，得延長申報及繳納期限；於展延申報繳納期限屆滿時，仍接受隔離治療者，其申報繳納期限自隔離治療結束次日起展延20日。
七、從寬受理納稅義務人延期或分期繳納稅捐
財政部表示，納稅義務人於去年1月15日至今年6月30日，因受疫情影響致無法於規定繳納期間內繳清稅捐者，申請延期或分期繳稅案件，不受應納稅額金額多寡限制，延期期限最長1年，分期最長可達3年（36期）。
最後，財政部指出，該部網站設置「因應嚴重特殊傳染性肺炎專區」加強宣導，並設有各稅捐稽徵機關專人諮詢窗口，以利民眾即時瞭解最新相關措施規定。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。