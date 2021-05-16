獻祭品文邀民眾抗病毒！呂秋遠籲「5不5要」：一起來跟風

昨（15）日中央流行疫情指揮中心宣布新增181例本土確診個案，雙北確定防疫升至第三級警戒，許多縣市也紛紛跟進執行「準3級警戒」，全台防疫大作戰進入最新階段，國人絲毫不敢掉以輕心。對此，知名律師呂秋遠昨（15）晚也在臉書提出「5不5要」，呼籲大家確實做到，更表示若可在兩週內把病毒趕出台灣，他將免費為大家做「一件事」。

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隨著疫情一天比一天更升溫，民眾無不精神緊繃，各界也都上緊發條，積極對抗病毒，一同做好防疫工作。呂秋遠昨晚也在臉書發出祭品文，他呼籲大家，「要洗手、要戴口罩、要宅在家、要打疫苗、要保持社交距離；不要群聚、不要搶購物資、不要出去玩、不要恐慌、不要傳播謠言。」





▲昨（15）日雙北確定防疫升至第三級警戒，全台13縣市接續宣布升級成「準三級」。（圖/NOWnews今日新聞製作）

呂秋遠表示，如果能做到「五不五要」，台灣應該可以在二週內的本土確診數降到個位數，把病毒打到不要不要的。「果真如此，疫情結束後，我就提供22場免費公益演講，每個縣市都會至少1場。」





他也坦言，「雖然只能提供這麼小的祭品，但是我真摯的希望二週內，我們就能把病毒趕出台灣。」同時更直說「台灣人既然這麼喜歡跟風，關於消滅病毒這件事，就讓我們一起來一窩蜂吧！」（編輯：許苡晴）



