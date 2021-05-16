雙北淪陷學生急喊「返鄉躲著」！她揭原因勸退　眾全認同

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「180只是目前確診，實際上只會更多不會少，你現在返鄉回家，萬一你也是其中之一，你會害到家人，請大家現在冷靜，在北部就好好待著，遵守防疫原則，在台灣其他地區的也一樣，不要再去別的縣市或是非必要的群聚場合，如果南部的家人要求你們回去，就和他們說清楚，說這是保護你自己也是保護他們，隨便搭車移動只會更加回險，現在最主要目的是要阻斷傳染鏈！保護我們愛的人跟台灣！安全的時候再相見吧」。
貼文一出，網友紛紛回應「去年武漢不就示範過了，這樣只會讓病源往外跑」、「認同你！真的請大家不要再返鄉了」、「誰都不知道自己身上有沒有病毒，真的不要亂跑了」、「認同，再亂跑，萬一自己也是有病毒的，才會真的散開」；不過，也有不少大學生傻眼表示「不過我們學校建議住宿生回家遠距欸....」、「傻眼，那我們學校怎麼叫我們回家啊」、「啊我們學校直接強制要求學生禮拜一以前回家 ，不能待在宿舍我有什麼辦法啦」、「我們學校也是強迫一定要回家....真的傻眼」。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。