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雙北淪陷學生急喊「返鄉躲著」！她揭原因勸退　眾全認同

科系
▲新冠肺炎本土案例激增，雙北進入三級防疫警戒，不少北漂大學生表示要趕緊回到「南部家鄉」避難，引發討論。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-05-16 11:49:20｜2021-05-16 11:49:33

本土新冠肺炎疫情持續升溫，昨（15）日指揮中心公布一天本土案例高達180位，雙北也因此近日三級警戒，不少大學紛紛宣佈開始進行「遠距離教程」，消息曝光之後，不少北漂的大學生表示要趕緊跑回南部去避難，直呼「南部比較安全」。對此，就有網友發文呼籲「各位大學生現在千萬不要返鄉！」貼文引發熱議。

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原PO在「Dcard」貼文指出「剛剛看到有台北某大學生發文說，即將進入隔離階段，很多人都打包要回南部去了，但其實這是很危險的事情！如果你有要返鄉的人，現在行李都立刻給我放下！現在進入第三級警戒狀態，就是避免發在雙北的傳染再擴大，以台北和新北跨區通勤的流量，我們每個人都不能確定自己身上有沒有病毒了！」

▲5月15日增加181例本土案例，目前雙北疫情最為嚴重。（圖／NOWnews製作）
▲5月15日增加181例本土案例，目前雙北疫情最為嚴重。（圖／NOWnews製作）
「180只是目前確診，實際上只會更多不會少，你現在返鄉回家，萬一你也是其中之一，你會害到家人，請大家現在冷靜，在北部就好好待著，遵守防疫原則，在台灣其他地區的也一樣，不要再去別的縣市或是非必要的群聚場合，如果南部的家人要求你們回去，就和他們說清楚，說這是保護你自己也是保護他們，隨便搭車移動只會更加回險，現在最主要目的是要阻斷傳染鏈！保護我們愛的人跟台灣！安全的時候再相見吧」。

貼文一出，網友紛紛回應「去年武漢不就示範過了，這樣只會讓病源往外跑」、「認同你！真的請大家不要再返鄉了」、「誰都不知道自己身上有沒有病毒，真的不要亂跑了」、「認同，再亂跑，萬一自己也是有病毒的，才會真的散開」；不過，也有不少大學生傻眼表示「不過我們學校建議住宿生回家遠距欸....」、「傻眼，那我們學校怎麼叫我們回家啊」、「啊我們學校直接強制要求學生禮拜一以前回家 ，不能待在宿舍我有什麼辦法啦」、「我們學校也是強迫一定要回家....真的傻眼」。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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