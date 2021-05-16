男網紅確診染疫曝病況　呼吸困難外加天天痛到醒

全球疫情仍持續升溫，馬來西亞也開始實施全國封城，其中大馬知名網紅拿督賽（CharlesTee）拍攝影片，透露他確診感染2019新型冠狀病毒（COVID-19），並提到有呼吸困難的病況，以及天天睡著後被痛醒。

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拿督賽在影片中提到自己確診染疫，但讓他疑惑的是，除了開會、拍攝外，基本上不出門。接著他說起從發病到確診的時間軸，他於5月4日早上起床時出現頭暈現象，因為與先前發生食物中毒的狀況類似，所以認為這一次應該也是單純的食物中毒，直到第四天他開始反覆發燒，他才驚覺狀況不對，趕緊請女友幫他做居家檢測，沒想到初步檢測顯示染疫，所以趕緊前往診所進行詳細檢測，結果也顯示他真的確診。

▲拿督賽先在家進行檢測，發現疑似確診。（圖／翻攝拿督賽YouTube）

▲拿督賽去診所完整檢查後，確定染疫。（圖／翻攝拿督賽YouTube）

因為當地民眾確診數很多，導致病床短缺，所以拿督賽確診後被告知可能不會被安排住院治療，因此他只好在家隔離、休養。而在家隔離期間，他提到第六天開始出現呼吸困難的症狀，「好像有一個東西頂著你的喉嚨，一直頂著就是讓你很難呼吸。」嚴重到他只要深呼吸，就會有喘的感覺。

▲拿督賽提到染疫後，出現呼吸困難的症狀。（圖／翻攝拿督賽YouTube）

除了呼吸困難外，拿督賽透露另一病症就是全身痛，因為之前腰受過傷，又加上染疫，所以他比一般人更痛，「因為我是痛到睡不著，終於睡著的話，起來的時候是痛醒。」他描述痛感就像是身上的肉被人擠成一塊，這幾天都是「痛到睡，然後睡到痛」。