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野球名人房／師徒對決！黃忠義、鍾重彩五搶一名單神預測

▲本集的《野球名人房》邀請到資深球評鍾重彩教練來預測「六搶一名單」，究竟誰會獲得青睞呢？（圖／劉俊佑 攝）
▲本集的《野球名人房》邀請到資深球評鍾重彩教練來預測「五搶一名單」，究竟誰會獲得青睞呢？（圖／劉俊佑 攝）

運動中心/綜合報導

2021-05-17 20:00:00

受到球迷高度關注的「五搶一奧運資格賽」即將在六月中開戰，大家對於選手名單都非常好奇！NOWnews節目《野球名人房》全新一集，就邀請到「資深球評」鍾重彩教練和主持人「東哥」黃忠義來進行一場「師徒對決」，兩人各自預測本屆五搶一的中華隊最終名單，看看誰的預測比較準！

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另外本集還有一大亮點，「五搶一奧運資格賽」在台中舉行，因此這次也請來在地資深電台主播何梅菁搭配東哥，再加上特別來賓鍾重彩教練，三位都是台中的資深棒球人士，來分析中華隊的「最佳陣容」，希望中華隊能把最好的表現留在台中。

談到中華隊過去的對戰經驗，鍾重彩認為，中南美洲的打者對「下勾投手」的掌握度較差，因此他選擇樂天桃猿的下勾投手張喜凱，黃忠義也非常認同鍾教練的說法，但東哥的人選不是張喜凱，而是「最強銀行員」吳昇峰。

而在救援投手的部分，鍾教練和東哥的想法也有所不同，東哥覺得中信兄弟的「小李飛刀」李振昌應該要在名單內；但鍾重彩表示：「李振昌雖然球速不錯，但他的球路比較單調，只有直球跟滑球而已，所以救援投手我會選擇陳禹勳」。

「五搶一奧運資格賽」的陣容名單一直是球迷間的熱門話題，想知道東哥和鍾教練的最終名單有誰嗎？5/17（一）晚間十點，千萬不要錯過《野球名人房》！(編輯：吳忠育）

 

 

 

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