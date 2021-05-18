NOW早報／店員求關掉iPhone1功能！她憂曝染疫風險：討厭

店員苦求關掉「iPhone一功能」！她憂曝染疫風險：超討厭





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台灣新冠肺炎疫情升溫，

光是這7天以來就新增784例本土確診個案，民眾也因擔心染疫而連忙安排篩檢、施打疫苗，

中央流行疫情指揮中心更宣布台北、新北市進入三級防疫警戒，其他各縣市政府也祭出準三級警戒和防疫因應措施。對此，美妝網紅荔枝兒16日深夜在社群動態分享，有店員希望能宣傳要求客人關閉iPhone的Face ID功能，否則很可能因為一個小動作增加染疫風險。

▲荔枝兒在社群動態分享，有店員希望能宣傳要求客人關閉iPhone的Face ID功能，否則很可能因為一個小動作增加染疫風險。（圖／翻攝自荔枝兒IG）

今日天氣／微弱鋒面西台午後降雨多 東台夜間午後局部雨勢大

今（18）天鋒面來到台灣附近，由於結構變差，主要在使午後對流容易發展，西半部的降雨偏向於午後，中部以北地區及南部山區午後容易有局部短暫雷陣雨，其他時間的降雨則較少，至於東半部也有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，今晨沿海的機率較高，午後則以山區機率較高；北台灣雲量增多，白天氣溫稍降，北部及東半部高溫約31、32度，中南部仍有34、35度，南投及雲林以南近山區內陸容易出現36度以上高溫，尤其台南、高雄持續有局部38度以上高溫發生的機率，戶外活動請多補充水分。





雙北幼兒園至高中職今起停課！家長能請防疫照顧假





針對新北市近期本土近期疫情持續升溫，新北市市長侯友宜昨（17）日上午宣布，全市公私立幼兒園至高中職以及安親班、補習班等單位，明起全數停課但不停學；至於家長方面，則提供「防疫照顧假」，讓其能在家照顧。台北市長柯文哲也宣布，高中職、國中小、幼兒園、補習班、托嬰等，今天起停課至28日；家中有12歲以下兒童家長可請家庭照顧假，雇主不給假恐挨罰2到30萬元。





▲新北市市長侯友宜今（16）上午召開記者會，說明新北市內防疫相關工作。圖為資料照。（圖／新北市政府提供）

提早進入第四級、封城？陳時中重申「非越嚴越好」





國內疫情延燒，雙北昨（17）日共同宣布高中以下全面停課，部分家長必須請假在家或是遠距工作，民眾關心為何不直接封城？或者有可能提早進入第四級警戒？為此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，每一步都會認真思考，但他強調「防疫不是越嚴越好」，他反問「這樣大家能被關多久」？會盡力用最小損害、來獲得最大控制。

▲針對要不要封城？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中強調「防疫不是越嚴越好」。(圖／NOWnews資料照片)

疫情延燒！台股早盤一度跌逾500點 生技、民生股紅通通





國內本土疫情延燒，前（16）天單日新增206例本土病例，台北股市昨（17）日開盤沒多久就跌超過500多點，但隨後電子龍頭股拉抬、跌幅收斂，台積電、鴻海股價走揚，聯發科甚至黑翻紅。生技醫療、民生與遊戲類股紅通通，像是美德醫、康那香、愛之味、網家、辣椒、橘子表現亮眼。

▲國內本土疫情延燒，昨（16）日單日新增206例本土病例，台北股市今（17）日開盤沒多久就跌超過500多點，但隨後跌幅縮小。（圖／NOWnews資料照）

確診連環爆！醫曝「逾5成無症狀or輕症」：隨時做好3件事





台灣新冠肺炎疫情升溫，近一周本土個案激增，中央流行疫情指揮中心宣布台北、新北市進入三級防疫警戒，其他各縣市政府也祭出準三級警戒和防疫因應措施。對此，胸腔重症醫師蘇一峰在臉書表示，其實高達5至8成的感染者，都是無症狀或是輕症，他呼籲大家務必提高警覺，隨時把自己和別人都當成感染者，保持安全社交距離、戴好口罩、勤洗手，相信大家一定可以度過這次難關。（編輯：許苡晴）