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小粉紅氣炸！泰劇「轉學來的女生」感謝名單列台灣、香港

轉來的女學生
▲泰國熱播戲劇「轉學來的女生」在臉書的感謝貼文被中國愛國網友砲轟是「港獨、台獨」。（圖／翻攝自中國官媒）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-05-18 10:56:24

近期在網路串流平台Netflix上熱播的泰國戲劇「轉學來的女生」（中國譯「禁忌女孩」），昨（17）日在臉書貼出感謝觀眾支持的貼文，由於照片上附上了代表台灣、香港的旗幟，引起中國網友痛批是「台獨港獨」。面對中國愛國網友的批評聲浪，泰劇粉專更新照片將各地的國旗、區旗一併移除，只保留各種語言的「感謝」。

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中國官媒《環球時報》17日發文，指「轉學來的女生」在許多地方觀看數都衝進Netflix前十名，在越南是第1名、在馬來西亞是第2名，在台灣、新加坡及香港觀看數都是第3名。「轉學來的女生」臉書（Facebook）17日發文感謝各地的觀眾，海報使用的語言包括英文、馬來文、越南文等，還有「多謝」配上香港旗幟、「謝謝（簡體）」配上台灣旗幟。

同日晚些時候，「轉學來的女生」更新貼文，移除了各地的旗幟和「多謝」，謝謝（簡體）也改為繁體字。但《環球時報》仍不滿，指責臉書貼文仍然將香港、台灣列在一群國家之中，不夠嚴謹。

▲（圖／翻攝自微博）
▲中國網友對於泰劇粉專的發文感到不滿。（圖／翻攝自微博）
▲（圖／翻攝自環球網）
▲中國官媒對於泰劇粉絲專頁的發文仍然很不滿意。（圖／翻攝自環球網）
不過根據Netflix官網，超過190個國家、地區都有串流服務，而中國、克里米亞、敘利亞以及北韓都沒有Netflix服務，「轉學來的女生」發文可能只是概括有Netflix平台且觀看成績優秀的地區，中國因沒有Netflix而被排除在外。

▲（圖／翻攝自Netflix官方網站）
▲Netflix並未在中國、北韓等地提供服務。（圖／翻攝自Netflix官方網站）
 

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