停業卻「關前門開後門」？　議員憂恐成防疫破口

隨著日漸增加的確診人數，民進黨市議員林祈烽指出，昨有民眾踢爆西屯有按摩業照常營業，但還有多少店家沒配合政府防疫措施，有的「關前門開後門」，有如黑數。他要求市政府主管機關要全面稽查，不要讓違規業者成為台中防疫破口，經發局長張峯源表示，市跨局處加強稽查，台中已明訂24種停業項目，共2600多家。
記者柳榮俊/台中報導
2021-05-18 15:39:35
林炘烽表示，昨在議會質詢有按摩業者未依規定停業後，陸續又有民眾提供消息，指有哪些應該暫停營業的行業根本就沒有停業，甚至有人是「關前門、開後門」在偷偷營業，民眾擔心業者的這些行為，恐怕會助長疫情的升溫，讓台中市疫情淪陷像雙北一樣，那就糟糕了。
林祈烽說，南部的疫情相對輕微，但還是有不肖的業者無視中央禁令照常營業，據高雄市政府前天的統計，稽查轄內2,000多家應暫停營業的商家，發現就有1,429家業者根本沒有配合暫停營業；屏東縣政府則是聯合稽查580家，發現其中有91家也未依規定暫停營業，同樣都是先開出勸導單。
林祈烽指出，經發局長張峯源昨天答詢時就說會去稽查開勸導單，但經過了一天，市府到底有沒有去聯合稽查和勸導，還是仍停留在「口頭防疫」的階段？他要求市府要趕快動起來，調派人員去聯合稽查，請這些業者務必配合政府的防疫作為，先暫停營業一段時間，他個人也會盡全力向中央和市府爭取補助經費，大家一起同心努力，渡過這次疫情的難關。