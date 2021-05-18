新冠病毒超針對老年！旅歐台人曝「經歷」：待在家就對了

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原PO繼續提到，在荷蘭的160萬感染案例中，50歲以下死亡案例為130人，「不到萬分之一的死亡率，的確也符合一般的說法，基本上這個病毒幾乎是專門對身體不好的老年族群」。
原PO也分享荷蘭政府的防疫對策，「這邊政策大多是針對年輕人的限制，同時加強老年群體的疫苗接種率。所有的商場、夜店、酒吧、運動場館、電影院都關門，只有維持民生必要的賣場開門。然後所有行業都建議在家工作，非必要不要前往公司」。他也提到自己身旁有不少因工作必須外出的同事確診，但「基本上他們就先放個幾天假，先在家隔離休息、吃藥觀察，過陣子恢復體力了就又開始上班了，還沒有聽過要求住院的」。
因此原PO也建議，「年輕人現在要做的就是待在家，停止病毒的散佈，更不用恐慌，得病了就待在家休養觀察，有問題了就趕快通知醫院」，他也認為，「連歐美這種慢吞吞的醫療通報體系，都能維持撐住一天上萬感染案例了，號稱醫療資源普及世界第一的台灣真的不用太擔心」。不少網友看完經驗分享後，也紛紛回應「現在很需要外國的經驗分享，台灣之前都還在新手村」。（編輯：潘毅）
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