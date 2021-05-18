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新冠病毒超針對老年！旅歐台人曝「經歷」：待在家就對了

▲有旅居歐洲的台灣人做出經驗分享，並呼籲「現在要做的就是待在家，停止病毒的散佈」。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲有旅居歐洲的台灣人做出經驗分享，並呼籲「現在要做的就是待在家，停止病毒的散佈」。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-05-18 20:48:55

台灣近期疫情持續擴散，連日都破百例本土確診，而面對過去一年未曾面臨的危機，不少民眾也顯得手足無措。對此，就有旅居歐洲的台灣人做出經驗分享，並呼籲「現在要做的就是待在家，停止病毒的散佈」。

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原PO在PTT上發文提到，目前他旅居於荷蘭，而荷蘭總人口約1700多萬，從疫情開始截至今的感染案例總數是160萬，最近一星期每天的感染案例約落在5000人左右，「基本上如果這邊的情況放在台灣現在，台灣新聞應該會整天崩潰形容成人間煉獄吧」。

原PO繼續提到，在荷蘭的160萬感染案例中，50歲以下死亡案例為130人，「不到萬分之一的死亡率，的確也符合一般的說法，基本上這個病毒幾乎是專門對身體不好的老年族群」。

▲原PO分享荷蘭的疫情現況以及對策。（圖／翻攝PTT）
▲原PO分享荷蘭的疫情現況以及對策。（圖／翻攝PTT）
原PO也分享荷蘭政府的防疫對策，「這邊政策大多是針對年輕人的限制，同時加強老年群體的疫苗接種率。所有的商場、夜店、酒吧、運動場館、電影院都關門，只有維持民生必要的賣場開門。然後所有行業都建議在家工作，非必要不要前往公司」。他也提到自己身旁有不少因工作必須外出的同事確診，但「基本上他們就先放個幾天假，先在家隔離休息、吃藥觀察，過陣子恢復體力了就又開始上班了，還沒有聽過要求住院的」。

因此原PO也建議，「年輕人現在要做的就是待在家，停止病毒的散佈，更不用恐慌，得病了就待在家休養觀察，有問題了就趕快通知醫院」，他也認為，「連歐美這種慢吞吞的醫療通報體系，都能維持撐住一天上萬感染案例了，號稱醫療資源普及世界第一的台灣真的不用太擔心」。不少網友看完經驗分享後，也紛紛回應「現在很需要外國的經驗分享，台灣之前都還在新手村」。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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