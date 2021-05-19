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Lamborghini斥資15億歐元，啟動Direzione Cor Tauri電能轉型計畫

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-05-19 10:55:20

Lamborghini近日宣布將執行Direzione Cor Tauri計畫，預計四年內將投入15億歐元，並於未來10年規畫三階段推出新產品，所有目的都是在朝轉型電動化邁進，並於2025年後推出品牌首款純電跑車。

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Lamborghini近日宣布將執行意為最亮恆星的Direzione Cor Tauri計畫，該計畫也就是Lamborghini因為電能趨勢未來10年戰略方針，為了能順利啟動邁向電能之路，Lamborghini會在四年內投入高達15億歐元資金，Direzione Cor Tauri 10計畫會分三階段執行。

第一階段（2021～2022年）是內燃機最終篇章，在此之前Lamborghini已將自然進氣引擎推至頂峰，在邁入電能世代前為向內燃機道別將於2021年前推出兩款V12引擎車型，而關於車型外界預測會是過往致敬的限量Aventador。

Lamborghini近日宣布Direzione Cor Tauri計畫。
Lamborghini近日宣布Direzione Cor Tauri計畫。
Lamborghini會在四年內投入高達15億歐元資金推動電能，進而讓品牌碳排降低50%。
Lamborghini會在四年內投入高達15億歐元資金推動電能，進而讓品牌碳排降低50%。
第二階段（2022～2024年）則是轉型時期，在進入純電世代過渡期該階段旗下所有產品皆會導入電能系統，而先前則已有消息指出預計2022年Urus會推出PHEV版本，新世代Aventador也會導入油電系統，透過所有產品皆導入電能系統後，品牌碳排放量能得以降低50%。

第二階段期下所有車型都會導入電能，而先前已有報導Urus會在2022年推出PHEV車型。
第二階段期下所有車型都會導入電能，而先前已有報導Urus會在2022年推出PHEV車型。
第三階段（2025～2030年）將會是Lamborghini全面轉型成純電時期，在此階段將會推出品牌第四款也是首款純電跑車，對此則有消息該車會是2+2車型。除了Direzione Cor Tauri Lamborghini還有360° Approach計畫旗宗旨就是持續降低工廠與供應鏈碳排放，達到環保永續環境目標。

第三階段則是全面轉型成全電動，並會推出品牌首款純電跑車。
第三階段則是全面轉型成全電動，並會推出品牌首款純電跑車。
360° Approach計畫是要廠區持續降低碳排維護環境。
360° Approach計畫是要廠區持續降低碳排維護環境。
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