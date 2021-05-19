實聯制根本笑話？他批「做表面的」　網反抖下場：別不信

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隨後他也點出3大問題，「1.政府不願意補助店家多分配這個人力、2.店家寧願把人力挪去收銀，加快消費賺利潤、3.反正沒強制力我也是隨便填填，懶得帶證件，誰知道」。面對種種爭議，原PO最後就怒批「實聯制是做表面的吧？？其實大家根本無心防疫」。
貼文一出，就引來許多網友討論，「實聯是保護你，你曾接觸確診才聯絡的到」、「沒差阿！你亂填到時無法第一時間通知你與確診者第一時間接觸，害到自己身邊的人，到時再來怪政府阿」、「我沒填假的，只是寫得很草，別人應該也看不懂」、「重點是電話啦！國外實聯都只填電話而已」、「不是欸！這是保護自己，有什麼理由亂填？」、「亂填幹嘛？別不信自己可能會接觸確診者耶」。
其中就有鄉民回文點出下場，直言「實聯制就跟汽車安全帶很像，明明是保護你的，就有人喜歡亂填&繫空氣安全帶，還有實聯制的目的其實是為了能在需要的時候找到你，姓名什麼的根本不是必要資訊，像你說分一個人在那邊看證件檢查根本沒用，你要也是分一個人在那邊當場打電話給他」。
據了解，行政院今（18）日上午11點召開記者會，行政院政委羅秉成、唐鳳與交通部長王國材共同出席，宣布簡訊實聯制功能和公共運輸上的應用，民眾只要利用疾管署的LINE官方帳號「疾管家」掃商家QRcode即可發送簡訊至手機，主打快速方便且免留個資，民眾與店家均不用付費，民間店家將在下午3點開放申請，公務機關、交通運輸等都可以使用。（編輯：陳雅雲）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。