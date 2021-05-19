一個傳奇字母的誕生 — HYUNDAI 「N」

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如果你問我近十年全球車壇趨勢往哪走，「SUV暴走」與「性能當道」絕對是顯而易見的風潮，前者不消說，開門走到路邊看一眼便知曉，但即便休旅文化蔓延，同樣難掩人們攸關駕馭的熱情，於是乎，我們開始見著一款又一款不同級別不同價位的性能車推陳出新，更重要的是這些車還越做越快，性能數據儼然專讓純種跑車難堪而來。
身為全球第四大汽車集團的中堅品牌，HYUNDAI沒理由在這股洪流裡置身事外，從1967年創立於東亞一隅的區域型車廠，到80年代開始行銷全球，甚至21世紀起改以品質與設計展現雄厚實力，相對於眾多百年汽車品牌，HYUNDAI的步伐顯然快上許多同時也穩健許多，打鐵趁熱，為邁向下一階段，對於速度的追求於是成為重中之重，畢竟人總有想比別人更快的慾望，性能車，自然成為HYUNDAI傾集團之力打造的最重點產品。
坦白說，對於如同HYUNDAI這般巨型車廠而言，要打造出一輛快車其實並不難，但想延伸出一系列的性能化家族，進而撼動車迷心中既定觀感才是挑戰，向來HYUNDAI深知與其埋頭硬幹，還不如借力使力來得理所當然，早在2013年品牌便已確立N Brand並積極參與WRC等多項世界級車輛競技賽事，2014年更隨即自BMW挖角BMW M GmbH核心人物Albert Biermann助陣，話說這位德國佬來頭可真不小，不僅於BMW待了超過30年並曾擔任BMW M GmbH開發總監一職，就連大名鼎鼎的DTM神駒BMW E30 M3 EVO II亦出自其手，而當Albert Biermann於2018年升任HYUNDAI-KIA集團研發總監後，HYUNDAI再一次補上同樣曾領軍BMW M GmbH的Thomas Schemera執掌性能部門，也因此N Brand才能一脈相承，進而演進成而今開枝散葉後的徒子徒孫。
既然說到了Albert Biermann，當然不能不提開創N Brand新紀元的i30 N，這款由Albert Biermann一手主導的重鋼砲級掀背車，不僅利用2.0升T-GDI渦輪增壓引擎榨出最高275ps峰值馬力，初登場時甚至更單一提供硬派風格的6速手排變速系統(2020年小改款時則加添了8速DCT雙離合器變速系統選項)，而之所以以「N」作為性能表率，乃因N Brand性能部門所在地韓國南陽與主力測試賽道紐伯林都以「N」字作為字頭，說真的，你不覺得光看N字筆畫便像極蜿蜒且富挑戰性的賽道彎角？在每款性能HYUNDAI車名後方加上N，當然更帶來如此形而上的感性聯想。
而由2017年現身的i30 N畫出起點，N Brand軍容一年比一年壯盛，從接續而來2018年的性能跑車Veloster N，至2020年的小鋼砲i20 N以及性能房跑i30 Fastback N，再到今年方現身的強悍跨界KONA N，在在看出作為後起之秀亟欲彎道超車的旺盛意志，其中稍早發表還燒滾滾的KONA N最是引人注目，身為N Brand旗下首款跨界休旅作品，其不僅將KONA妝點得耀武揚威，同時更加注滿滿動能入內，單是超增壓下的290ps最大馬力、40kg-m峰值扭力便已技驚四座，5.5秒靜止破百的性能實力更輕易電翻一票鋼鐵重砲。
也一如BMW M尚有M Performance而Audi亦具備二當家S車系般，並非每位車迷都想直上攻頂性能之王，在HYUNDAI N Brand這廂則備有性能二當家N Line以之應戰，就拿甫於國內發表的KONA N Line來說，透過由N Brand性能部門所精心調校的1.6渦輪增壓引擎，旋即將動能再行放大至198ps，搭配7速DCT雙離合器自手排變速系統，於焉展現0-100km/h加速7.7秒的強勁實力，於國內跨界休旅級距輕鬆制霸不說，更展現品牌對於擴延性能版圖的強烈企圖心，理所當然，這也正是HYUNDAI之所以拼盡全力發展N Brand系列產品的理由！