疫情升溫　江啟臣：圍堵只是暫時、疫苗才是解方

台灣新冠肺炎本土疫情爆發，國民黨今（19）日以視訊會議方式召開中常會。國民黨主席江啟臣表示，疫情反撲凸顯再怎麼滴水不漏的「圍堵」都是暫時的，「疫苗」才是對抗病毒的最終解方。疫苗接種率領先的歐美國家，正逐漸掙脫防疫枷鎖，走向社會經濟的重新開放，台灣卻因嚴重的疫苗短缺，現階段的疫苗政策存在重大缺陷，導致民眾努力防堵的疫情，被變種病毒輕易攻陷，更讓台灣錯過迎接後疫情復甦的第一時機。
記者余祥／台北報導
2021-05-19 15:13:04｜2021-05-19 15:19:42
江啟臣說，疫情指揮中心迄今仍無法說明，疫苗採購遇到的困難到底從何而來。去年本有機會透過民間公司，採購足額的德國BNT疫苗，為何最後失之交臂，也一直是民眾的疑問。即便當前面對艱困疫情，國民黨不願意苛責，但仍期許指揮中心能記取教訓，積極透過各種方式取得符合國際標準，安全、有效、充足的疫苗，早日提高施打覆蓋率。
他指出，疫情迅速蔓延，醫療體系是否有足夠餘裕？政府是否有提供第一線醫護人員足夠的後援？昨天有基層醫護人員站出來積極承擔，支援各地篩檢，國民黨除了由衷感佩，也藉由本黨醫療委員會提出「確保醫療物資充沛、保障醫事人員健康、擴大設置社區篩檢，以及輕重症分流」這四項呼籲。面對今天教學醫院工作人員的確診，他更提醒，儘速思考成立專責醫院的急迫性。希望中央疫情指揮中心採納建言，共同為防疫而努力。
此外，江啟臣提及，疫情升溫，讓許多人都必須待在家裡；一週連續兩次跳電與分區供電，則讓配合居家防疫的人苦不堪言。民進黨政府除了繼續以話術欺騙人民，拿出廉價的道歉敷衍之外，竟然提不出任何解決之道，令人失望。
江啟臣說，明天就是蔡英文政府執政5週年的日子，「缺水、缺電、缺疫苗」已經儼然成為民進黨施政最鮮明的印象。這樣的困境，又一次也凸顯出當前執政者風險意識不足，執政不力的真相。在520前夕，再次呼籲民進黨政府，用穩健的國家發展政策，取代大撒幣、大內宣；用理性的管理，取代情感的麻醉劑。面對民進黨的顢頇與混亂，國民黨更應該要提醒自己要更努力，讓民眾看到另一種安定治理的選擇。