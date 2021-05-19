國內疫情發燒 經濟部菜市場防疫影片讓民眾採買好安心

國內新冠肺炎疫情延燒，全國警戒提升至第三級，肩負民生消費重要使命的傳統菜市場，攤商、出入人員複雜，為維護攤商與消費者安全購物環境，經濟部推出菜市場防疫影片，

宣導政府與市場第一線防疫措施，強調菜

市場防疫新生活從未鬆懈，觀迎民眾安心來採買。

我是廣告 請繼續往下閱讀

由經濟部推出的菜市場防疫影片「十年一刻」，宣導政府輔導傳統市場防疫與應變，包括減少出入口、管制人流、定期消毒、宣導攤商及消費者量體溫、戴口罩等。此外，販賣熟食部分，也輔導攤商設置遮罩及用餐區隔板、輔導高溫殺菌洗碗機等，在影片中看得到攤商為防疫付出的努力。

▲國內疫情發燒，經濟部透過菜市場防疫影片宣導攤商對防疫付出的努力，讓民眾採買好安心。（圖／經濟部提供）

由於疫情發燒，「沒事待在家裡」成為防疫最高指導原則，不少婆婆媽媽擔心疫情，不敢邁入市場。為此，經濟部也輔導菜市場結合外送服務，建置「免迺好揀」賣菜網，消費者只要透過網路選購最新鮮食材與熟食等，就有專人宅配到家。

彰化華陽市場的網購外送，在疫情期間反應很熱烈。經濟部呼籲消費者，多多利用「免迺好揀」賣菜網，讓最新鮮的食材、熟食等，可以網路選購新鮮外送到家，疫情期間蔬、果、魚、肉也能吃好吃滿，不必靠靠吃罐頭食品過日子。

▲國內疫情發燒，經濟部輔導菜市場攤商落實防疫，熟食座位必須設置隔板，維護消費者食安。（圖／經濟部提供）

經濟部中部辦公室主任郭坤明表示，防疫要視同作戰，絕不可輕忽，除了即時的抗疫措施外，利用疫情期間改善市場及夜市環境，同時建立一套完整的線上資料庫，在此次疫情中，也發揮有效清查作用。

此外，經濟部亦補助市場硬體設施，朝整齊、清潔、乾淨、明亮及導入美學方式設計，讓菜市場內外煥然一新。郭坤明再次強調，經濟部和菜市場同站在第一線，提供各項最即時的防疫措施，要讓世界看到台灣人的韌性和團結！影片連結：

://

. 十年一刻Time for Market 精華版-

.