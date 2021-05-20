王毅：有能力國家應緊急向非洲提供疫苗

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王毅表示，在疫情（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）面前，沒有國家可以成為世外桃源，也不應該有國家成為抗疫窪地。中國倡議舉行這次安理會公開辯論會，目的就是推動國際社會重視疫情對非洲和平發展帶來的嚴峻挑戰，凝聚共識與合力，與非洲國家一同攜手戰勝疫情，開展疫後重建，消除衝突根源， 為非洲持久和平和可持續發展注入新的動力。
他並提出助力非洲彌合「抗疫鴻溝」、破解「和平赤字」、縮小「發展差距」、糾正「治理不公」等四項建議。
王毅稱，國際社會要在防疫物資、藥品、技術和資金等方面給非洲更多幫助，確保疫苗在非洲的可及性和可負擔性。中方呼籲所有有能力的國家緊急向非洲提供疫苗。
他又說，聯合國與非洲聯盟應該緊密配合，讓「全球停火」和「消弭非洲槍聲」兩大倡議齊頭並進。要繼續支持非洲國家以非洲方式解決非洲問題，推進政治解決及和平和解進程。要積極向非洲提供維和經費，支持非盟和平行動，「幫助非洲提升自主維和、維穩和反恐能力」。
王毅並稱，要重視經濟成長和社會建設對促進和平的重要作用，致力於從根源上消除產生動盪的土壤。「要堅決反對外部勢力對非洲國家的不合理干涉，避免造成更多矛盾和衝突」。
因此，他也提到，各國應積極支持產業鏈供應鏈與非洲鏈接，支持非洲自貿區建設等。
王毅還說，不關注非洲和平，不幫助非洲發展，聯合國在政治和道義上就站不住腳。沒有非洲國家的支持，沒有非洲國家的參與，聯合國的事情也辦不好。「實現各國權利平等、機會平等和規則平等，都離不開提高非洲國家在國際事務中的代表性和發言權，這是真正多邊主義的應有之義」。
他並強調，中國始終是非洲抗擊疫情的「堅定支持者、發展振興的積極參與者、和平穩定的有力維護者。
王毅又稱，面對世紀疫情，中非雙方願共同發起「支持非洲發展夥伴倡議」，呼籲國際社會在抗擊疫情、疫後重建、貿易投資、債務緩減、糧食安全、減貧扶貧、應對氣候變化、工業化等領域加大對非洲支持力度，把資源投向非方最急需的領域，幫助非洲克服困難，大步前行。（編輯：周慧盈）1100520