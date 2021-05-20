2周後能回正常生活？醫坦言「別再幻想」：沒升4級是萬幸
台灣本土疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心昨（19）日宣布，新增267名本土確診案例，全台進入防疫三級警戒。日前有網友高喊「看好了世界！台灣人只示範一次，在兩周內解除三級」，言簡意賅文字瞬間爆紅。對此，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學醫師，昨卻在臉書直指「不用再幻想兩周後回到正常生活，兩周內不要上升到第四級半封城就屬萬幸。」
編輯中心/綜合報導
2021-05-20 11:55:48｜2021-05-20 12:03:47
謝宗學表示，近2日新增本土病例暫時沒有再創新高，但仍然是在高原期，比較令人擔憂的是，確診病例有朝中南部蔓延的趨勢，看診時問TOCC（旅遊史Travelel history、職業別Occupation、接觸史Contact history、群聚情形Cluster），發現有些病人是這幾天才從北部下來中部避難，如果這樣的趨勢持續，北部以外地區的確診病例可能會逐漸增加。
謝宗學提到，現在每一急診班都是戰鬥，防水隔離衣、N95口罩、頭罩、頭盔、護目鏡和手套等，必須全部穿在身上，平均約6小時才能喝一次水和上廁所，坦言對疫情趨勢並不樂觀。疫苗接種率提高需要時間，沒有半年以上無法明顯看到成效，目前人流移動和接觸仍然相對頻繁，希望全國疫情警戒上升至三級，可以再降低病毒在社區內的擴散速率。染病人數不斷上升，醫療排擠效應日趨明顯，不管直接或間接，醫療品質逐漸受到影響，並稱「不用再幻想兩周後回到正常生活，兩周內不要上升到第四級半封城就屬萬幸」。
謝宗學最後表示，目前每一分醫療資源和人力都很重要，這不是數周的短期戰鬥，而是至少數月的長期抗戰，「希望自己不要染病，不要連累家人，不要讓同事更加勞累，這場和病毒的戰爭，真的還很漫長」。（編輯：賴詠璿）
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