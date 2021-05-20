單身有錯？伊朗導演47歲仍未婚　竟遭父母榮譽處決

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報導指出，在最近一次與兒子為了婚事爭吵後，阿克巴於16日早上用麻醉藥迷昏兒子，接著將他刺死，並在妻子的幫助下，把遺體抬到浴室肢解，隨後將破碎的遺體塞進垃圾袋與手提箱，拿到最近的垃圾桶丟棄。
由於巴巴克無故消失，加上遺體被發現，警方在循線對阿克巴夫婦進行調查後，於家中發現作案相關證據，認定夫妻倆涉有重嫌，將2人逮捕。更驚悚的是，在阿克巴與妻子對警方的自白中，還招認自己也在數年前殺害了女兒和女婿，對於殺死骨肉至親，阿克巴在法庭上聲稱「一點都不後悔。」
儘管案件讓外界匪夷所思，但有專家及當地的媒體工作者指出，巴巴克的死，只是伊朗長期家暴的最新案例，即便近年伊朗已陸續通過一些保護法規，但榮譽謀殺和家庭暴力的問題，仍然存在於社會角落。在巴巴克的慘案發生前，伊朗也有一名叫阿里·法澤利·蒙法雷德(Ali Fazeli Monfared)的男子，因為被家人發現是同性戀而遭殺害；家住伊朗北部吉蘭省(Gilan)的14歲少女艾許拉菲(Romina Ashrafi)，也因與愛人的婚事被父親反對，在去年私奔失敗後，於睡夢中遭父親斬首。事件登上伊朗各大媒體頭條，也在伊朗社會掀起怒火，對所謂的榮譽殺人與父權社會表達譴責。
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