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單身有錯？伊朗導演47歲仍未婚　竟遭父母榮譽處決

▲47歲的伊朗導演巴巴克，因為婚姻等問題，長年與父母齟齬，最後竟慘遭殺害。（圖／翻攝自鏡報）
▲47歲的伊朗導演巴巴克，因為婚姻等問題，長年與父母齟齬，最後竟慘遭殺害。（圖／翻攝自鏡報）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-05-20 15:25:58｜2021-05-20 15:29:29

婚姻是終身大事，現在很多人因各種因素而選擇不婚，亦相當被社會接受，但在部分思想、民風仍非常保守的地區，卻可能被視為恥辱，甚至引來殺機；伊朗一名47歲的電影導演巴巴克胡拉姆丁(Babak Khorramdin)，近日慘遭殺害肢解，而兇手竟就是他的父母，理由是他遲遲未婚。

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綜合《BBC》等外媒報導，巴巴克胡拉姆丁2009年取得德黑蘭大學電影碩士的學位後，便遠赴英國倫敦進修，幾年後返回伊朗教書，一直處於單身狀態，此事讓他的父親阿克巴(Akbar Khorramdin)感到面上無光，父子2人多次為此爆發口角，最後終於造成不可挽回的悲劇。

報導指出，在最近一次與兒子為了婚事爭吵後，阿克巴於16日早上用麻醉藥迷昏兒子，接著將他刺死，並在妻子的幫助下，把遺體抬到浴室肢解，隨後將破碎的遺體塞進垃圾袋與手提箱，拿到最近的垃圾桶丟棄。

由於巴巴克無故消失，加上遺體被發現，警方在循線對阿克巴夫婦進行調查後，於家中發現作案相關證據，認定夫妻倆涉有重嫌，將2人逮捕。更驚悚的是，在阿克巴與妻子對警方的自白中，還招認自己也在數年前殺害了女兒和女婿，對於殺死骨肉至親，阿克巴在法庭上聲稱「一點都不後悔。」

▲巴巴克的父母就殺害兒子一事出庭。（圖／翻攝自鏡報）
▲巴巴克的父母就殺害兒子一事出庭，巴巴克的父親雙手上銬。（圖／翻攝自鏡報）
儘管案件讓外界匪夷所思，但有專家及當地的媒體工作者指出，巴巴克的死，只是伊朗長期家暴的最新案例，即便近年伊朗已陸續通過一些保護法規，但榮譽謀殺和家庭暴力的問題，仍然存在於社會角落。在巴巴克的慘案發生前，伊朗也有一名叫阿里·法澤利·蒙法雷德(Ali Fazeli Monfared)的男子，因為被家人發現是同性戀而遭殺害；家住伊朗北部吉蘭省(Gilan)的14歲少女艾許拉菲(Romina Ashrafi)，也因與愛人的婚事被父親反對，在去年私奔失敗後，於睡夢中遭父親斬首。事件登上伊朗各大媒體頭條，也在伊朗社會掀起怒火，對所謂的榮譽殺人與父權社會表達譴責。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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