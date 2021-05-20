單身有錯？伊朗導演47歲仍未婚　竟遭父母榮譽處決

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▲巴巴克的父母就殺害兒子一事出庭，巴巴克的父親雙手上銬。（圖／翻攝自鏡報）

儘管案件讓外界匪夷所思，但有專家及當地的媒體工作者指出，巴巴克的死，只是伊朗長期家暴的最新案例，即便近年伊朗已陸續通過一些保護法規，但榮譽謀殺和家庭暴力的問題，仍然存在於社會角落。在巴巴克的慘案發生前，伊朗也有一名叫

阿里·法澤利·蒙法雷德(Ali Fazeli Monfared)的男子，因為被家人發現是同性戀而遭殺害；

家住伊朗北部吉蘭省(Gilan)的14歲少女艾許拉菲(Romina Ashrafi)，也因與愛人的婚事被父親反對，在去年私奔失敗後，於睡夢中遭父親斬首。事件登上伊朗各大媒體頭條，也在伊朗社會掀起怒火，對所謂的榮譽殺人與父權社會表達譴責。