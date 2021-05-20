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宅在家也能享美食 台中咖啡餐飲業推外帶優惠線上購

▲宅在家也能享受香醇咖啡，歐客佬陪伴民眾抗疫，全館精品咖啡與耳掛咖啡買一送一。（圖／記者金武鳳攝，2021.5.20)
▲宅在家也能享受香醇咖啡，歐客佬陪伴民眾抗疫，全館精品咖啡與耳掛咖啡買一送一。（圖／記者金武鳳攝，2021.5.20)

記者金武鳯/綜合報導

2021-05-20 16:15:58

中央宣布疫情警戒升級，大多數人都主動減少外出。台中市餐飲業配合宅在家防疫，競相推出外帶網購優惠方案。歐客佬咖啡全館精品、耳掛咖啡買一送一。長榮桂冠酒店、日月千禧及永豐棧分別推出五星便當及優惠外帶料理。還有寶格繽紛美味冰淇淋，讓民眾即使宅在家裡，一樣能享受喝咖啡、品嘗冰淇淋及五星級美食，舒緩焦慮情緒。

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歐客佬咖啡曾在部桃群聚感染期間，以贈送精品耳掛咖啡實際行動，支持醫護人員頗受好評。歐客佬執行長王信鈞表示，隨著國內本土確診人數逐日增加，國人都能做到「沒事待在家裡」，以減少外出避免群聚，共同抗疫，相信疫情很快就能獲得控制。

▲歐客佬咖啡陪伴民眾宅在家防疫，全館精品咖啡豆與掛耳咖啡買一送一。（圖／記者金武鳳攝，2021.5.20)
▲歐客佬咖啡陪伴民眾宅在家防疫，全館精品咖啡豆與掛耳咖啡買一送一。（圖／記者金武鳳攝，2021.5.20)
 

民眾宅在家裡時間變長，大多如何消遣？一項調查發現，民眾最喜歡上網、看電視、玩手機、聽音樂、沖咖啡、煮飯等打發時間。為陪伴民眾度過抗疫新生活，歐客佬準備全世界上百種精品咖啡，即日起至6月1日，舉凡精品咖啡豆及精品耳掛式咖啡，買一送一。

此外，限時5月21日至5月23日三天加碼優惠，凡網路購物車防疫專區台灣本島免運費，期間購買專區內的精品咖啡豆、精品掛耳咖啡禮盒組，都可以享受免費宅配到府的優惠。

▲台中寶格冰淇淋推出在家安心吃禮盒，以暖心問候款搭配不同口味，既舒緩防疫焦慮，也傳達對抗疫英雄的慰問與感謝。（圖／寶格提供）
▲台中寶格冰淇淋推出在家安心吃禮盒，以四款暖心問候包裝，搭配不同口味，既舒緩防疫者焦慮，也傳達對抗疫英雄的慰問與感謝。（圖／寶格提供）
 

防疫期間吃甜食可以讓人心情愉悅，寶格冰淇淋推出「在家安心吃」禮盒，用四款暖心問候語「辛苦了！我愛你！謝謝你！台灣加油！」搭配繽紛四色外帶杯，宅配給親朋好友，傳達 「愛要及時也要即食」關懷心意。含運費原價1500元的15入大禮盒，網購僡惠價990元。https://bulga.com.tw/products-detail-95-207.html

▲長榮桂冠酒店中西餐全面禁內用，改推便當與外帶料理，皆有優惠價。（圖／長榮提供）
▲長榮桂冠酒店中西餐全面禁內用，改推便當與外帶料理，皆有優惠價及免下車取餐服務。（圖／長榮提供）
 

長榮桂冠酒店即日起中、西餐廳全面禁內用，改為提供精緻便當及美味料理外帶。精緻便當菜色都是長園中餐廳經典招牌菜，有「泰式烤雞腿排｣、「主廚經典四寶｣、「蠔油牛肉｣及「樂活蔬食｣口味，平日午間優惠價158元。

另西餐廳推出主廚精選單點菜單，吃慣中式料理可以換換口味，或選擇咖啡廳的凱撒沙拉、法式洋蔥湯、碳烤菲力牛排，或是來點異國風味的新加坡式炒麵、泰式辣味咖哩雞飯、美式牛肉培根漢堡或乳酪漢堡等，外帶可享75優惠，並有得來速免下車取餐服務。

▲日月千禧酒店推出精緻便當，有中西式不同口味。
▲日月千禧酒店推出精緻便當，有中西式不同口味。 （圖／日月千禧提供）
 

日月千禧酒店提供五星便當、冷凍佳餚、經典桌菜外帶、外送服務，便當有中西式口味，中式主菜是炙烤戰斧豬豚佐冰梅醬、西式是歐式油封鴨腿佐桑葚野莓醬附香料飯。冷凍佳餚有西點類的桂圓乳酪麵包、鹽可頌和芋頭生乳卷蛋糕等，招牌名菜類有BBQ桂花蜜烤豬肋排、紅酒煨牛頰肉、牛蒡香魚甘露煮、炙烤戰斧豬豚佐冰梅醬，買三送一。消費滿2,000元以上，可享10公里內免費外送。

▲永豐棧酒店西餐廳推出星級便當，三款風味，讓宅在家民眾與美食零距離。（圖／永豐棧提供）
▲永豐棧酒店西餐廳推出星級便當，三款風味，讓宅在家民眾與美食零距離。（圖／永豐棧提供）
 

永豐棧酒店風尚西餐廳「防疫食足」外帶餐盒，推出，「南洋香茅松阪豬」、「和風照燒炙牛排」及「日式味噌烤鮭魚」，美味新鮮又營養！三款異國口味的外賣餐盒，21日上市，每盒160元起，讓您帶回家享用最安心，保持社交安全距離也能與美食零距離！訂購專線04-23268008轉風尚西餐

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