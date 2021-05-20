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違法！台灣人壽室外群聚超過10人 中市府重罰30萬

▲台灣人壽一服務處19名員工，違法在綠園道群聚，台中市府重罰30萬元。（圖／市府提供）
▲台灣人壽一服務處19名員工，違法在綠園道群聚，台中市府重罰30萬元。（圖／市府提供）

記者柳榮俊/台中報導

2021-05-20 18:24:42

新冠肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心已宣布全國提升至三級警戒，停止室內5人以上、室外10人以上聚會。台灣人壽一心服務處19名員工，遭檢舉在草悟道綠園道群聚，經勸導仍執意不離開。對此，中市府表示，防疫視同作戰，對於不聽勸導執意違法之舉，絕不寬貸，將重罰30萬元，也提醒民眾勿於公園綠地群聚超過10人，以免受罰。

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市府今(20)日召開流行疫情指揮中心記者會，新聞局長黃國瑋指出，中央疫情指揮中心因應全國提升到三級警戒，規定民眾外出時須全程戴口罩，停止室內5人以上、室外10人以上聚會，工作場所也應落實分艙分流、彈性上班，呼籲大家減少群聚，民眾也可撥打1999專線檢舉未戴口罩者。

「不群聚、免受罰！」建設局指出，台中市公園及綠園道等戶外空間，舒適宜人，許多民眾喜歡聚集遊憩。但疫情當前，台中市配合中央並站在保護市民健康立場，已超前部署各項防疫作為，如發現群聚違規者，將由現場保全人員及巡查人員於現場開立舉發單，依《傳染病防治法》第37條規定暨第67條，處6萬元以上、30萬元以下罰鍰，強力執法落實防疫。

建設局提醒，國際COVID-19疫情仍嚴峻，所有民眾應避免出入人多擁擠場所，外出也務必全程佩戴口罩，目前公園內兒童遊戲場、涼亭、體健設施、附屬運動場域已暫停使用；建設局也選定人潮較多的亮點公園，於週末進行走動式防疫宣導，提倡正確防疫觀念，共同維護市民安全。

 

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