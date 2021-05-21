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臺中首例！婦人堅不戴口罩逛市場遭警告發

▲中警第六分局長吳耀南親自到第一線宣導防疫（圖/記者鄧力軍翻攝）
▲中警第六分局長吳耀南親自到第一線宣導防疫（圖/記者鄧力軍翻攝）

記者鄧力軍/台中報導

2021-05-21 15:19:27

臺中市政府警察局第六分局配合政府防疫政策，分局長吳耀南親自走到第一線，於百貨公司等易有人潮聚集處所進行防疫宣導，並向百貨公司業者宣導戴口罩之重要性，呼籲民眾落實戴口罩共同防疫。迄20日12時止，共計勸導122件；另有1名婦人於市場內未戴口罩，員警勸導並提供1個新的口罩供其使用，婦人仍然不願意配戴，竟將該口罩丟棄，員警蒐證後移請主管機關裁罰。

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中央流行疫情指揮中心宣布自5月19日起全國提升為疫情第三級警戒，臺中市政府亦公告本市境內民眾外出時須全程佩帶口罩，違者經勸導不聽者，該場域或業務主管機關得對違規者處以新臺幣3,000～1萬5,000元罰鍰。

臺中市政府警察局第六分局員警配合政府防疫政策，積極執行防疫工作，查獲按摩店家偷偷營業、出租套房性交易案，勸導、告發未戴口罩民眾等違規行為，表現深獲市民肯定。迄20日12時止，共計勸導122件；另有1名婦人於市場內未戴口罩，員警勸導並提供1個新的口罩供其使用，婦人仍然不願意配戴，竟將該口罩丟棄，員警蒐證後移請主管機關裁罰。

第六分局分局長吳耀南表示，仍有少數民眾無視疫情嚴峻，未戴口罩出門，警方已立即蒐證並移請主管機關裁處，呼籲民眾應遵守防疫規定，防止疫情傳播，共同守護你、我健康。

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連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

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