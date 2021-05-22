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巴西老年人未按時打第2劑疫苗　專家憂第3波疫情

▲巴西新冠肺炎疫苗接種計畫進行4個月以來，只有39%約1170萬名老年人完成2劑疫苗注射。專家估計，疫苗接種工作要到2023年才會完成，而在此之前可能爆發第3波疫情。圖為里約熱內盧一處醫院收治新冠患者的病房。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴西新冠肺炎疫苗接種計畫進行4個月以來，只有39%約1170萬名老年人完成2劑疫苗注射。專家估計，疫苗接種工作要到2023年才會完成，而在此之前可能爆發第3波疫情。圖為里約熱內盧一處醫院收治新冠患者的病房。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-05-22 08:39:31

（中央社記者唐雅陵聖保羅21日專電）巴西武漢肺炎疫苗接種計畫進行4個月以來，只有39%約1170萬名老年人完成2劑疫苗注射。專家估計，疫苗接種工作要到2023年才會完成，而在此之前可能爆發第3波疫情。

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衛生部數據指出，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗短缺，截至5月19日，至少630萬名60歲以上老年人在注射第1劑疫苗後，未如期注射2劑疫苗。

如果擴大分析至所有優先團體，包括醫護人員、60歲以上老年人、孕婦和原住民等（超過7800萬人），只有20%完成2劑疫苗注射。

根據阿拉戈斯聯邦大學（UFAL）統計和數據科學實驗室估計，如維持過去30天的平均2劑量疫苗接種速度，20歲以上成年人要到2023年初才能完成疫苗接種。

實驗室指出，人口金字塔愈下層，人數愈多，完成2劑疫苗接種時間也愈長。到目前為止，巴西只確保對占總人口一小部分的80歲以上老年人提供免疫保護。

巴西克魯茲基金會（Fiocruz）武漢肺炎觀測站（Observatório da Covid-19）預測，受到武漢肺炎病毒的季節性和疫苗接種率低影響，第3波疫情可能在6、7月巴西冬季時發生，而有效的疫苗接種將是防止確診病例和死亡暴增的主要武器。

聖埃斯皮里圖聯邦大學傳染病專家馬西爾（EthelMaciel）指出，如維持目前的疫苗接種速度，巴西很難遏阻住院和死亡人數再次增加；由於病例和死亡維持在很高的水平，還不能確認疫情是否受到控制。

專家一致認為，疫苗供應不足是巴西對抗武漢肺炎的主要問題。

此外，民眾接種牛津/阿斯特捷利康（AstraZeneca）AZ疫苗和輝瑞（Pfizer）/BioNTech疫苗要等3個月後才打第2針，很多人都忘記進行2次接種，尤其是老年人。馬西爾強調，各地衛生當局應主動聯繫，提醒完成第2劑接種的重要性。

馬西爾指出，在疫苗接種速度加快以前，政府和民眾都應採取其他措施控制病毒傳播，諸如戴口罩和保持社交距離，擴大檢測，以識別、追蹤和隔離無症狀的病患和接觸者。（編輯：黃自強）1100522

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