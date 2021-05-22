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「校正回歸400例」民眾慌了　炎亞綸親解正確數據看法

▲炎亞綸分享確診案例數據的正確看法。（圖／索尼音樂提供）
▲炎亞綸分享確診案例數據的正確看法。（圖／索尼音樂提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-05-22 16:33:56｜2021-05-22 16:39:56

台灣疫情仍持續升溫，疫情指揮中心於今（22）日稍早公布本土疫情新增321例，另外還有「校正回歸」400例，「校正回歸」此一新詞許多民眾不能理解，引起許多猜測。而關注時事的炎亞綸得知後，在社群媒體上提出確診案例數據的正確看法，呼籲民眾勿恐慌。

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▲指揮中心表示，由於通報機制塞車，指揮中心修正每日確診個案數。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心表示，由於通報機制塞車，指揮中心修正每日確診個案數。（圖／指揮中心提供）
疫情中心提到的「校正回歸」一詞，讓許多民眾看得一頭霧水，引起猜測、恐慌。炎亞綸在IG的限時動態上貼出圖表解釋，並用紅色框框標起來，同時以文字說明：「數據要這樣看，不能說今天是721完全不正確，每天新增案例才能有助於知道疫情曲線，方能理解如今防疫狀態。前幾天校正的數字就是在該日當天的數據裡。」他也在下一篇限時動態中強調：「大家要冷靜的思考，專心的防疫。團結一心才有可能戰勝疫情。」

▲炎亞綸分享確診案例圖表的正確看法。（圖／翻攝炎亞綸IG）
▲炎亞綸分享確診案例圖表的正確看法。（圖／翻攝炎亞綸IG）
▲炎亞綸分享確診案例圖表的正確看法。（圖／翻攝炎亞綸IG）
▲炎亞綸呼籲民眾冷靜思考。（圖／翻攝炎亞綸IG）
此外，對於「校正回歸」一事，陳時中表示，由於上周採檢量暴增，但由於行政程序繁瑣，因此出現採檢塞車的狀況，所以直到22日才把1萬多件的舊案清完，共發現400個案例。

▲指揮中心今（22）日公布新增本土確診個案有321例，另有400例為校正回歸的個案。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（22）日公布新增本土確診個案有321例，另有400例為校正回歸的個案。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
36.72%63.28%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
90.89%9.11%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
74.78%25.22%
2021-05-20-2021-05-22
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

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你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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