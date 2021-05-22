「校正回歸400例」民眾慌了 炎亞綸親解正確數據看法
台灣疫情仍持續升溫，疫情指揮中心於今（22）日稍早公布本土疫情新增321例，另外還有「校正回歸」400例，「校正回歸」此一新詞許多民眾不能理解，引起許多猜測。而關注時事的炎亞綸得知後，在社群媒體上提出確診案例數據的正確看法，呼籲民眾勿恐慌。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-05-22 16:33:56｜2021-05-22 16:39:56
疫情中心提到的「校正回歸」一詞，讓許多民眾看得一頭霧水，引起猜測、恐慌。炎亞綸在IG的限時動態上貼出圖表解釋，並用紅色框框標起來，同時以文字說明：「數據要這樣看，不能說今天是721完全不正確，每天新增案例才能有助於知道疫情曲線，方能理解如今防疫狀態。前幾天校正的數字就是在該日當天的數據裡。」他也在下一篇限時動態中強調：「大家要冷靜的思考，專心的防疫。團結一心才有可能戰勝疫情。」 此外，對於「校正回歸」一事，陳時中表示，由於上周採檢量暴增，但由於行政程序繁瑣，因此出現採檢塞車的狀況，所以直到22日才把1萬多件的舊案清完，共發現400個案例。
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