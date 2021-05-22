NOW著地球聊／2022、2027爆衝突？台灣成世上最危險地方

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趙君朔在節目中表示，台灣議題是美國外交政策圈近期的熱門話題，而《經濟學人》會以封面故事介紹台灣，當然是展現台海局勢的重要性，而報導巨細彌遺的介紹台海局勢簡史，是為了讓各個背景的讀者都能夠了解事件始末，未來若是真的爆發衝突，也不至於過於唐突。結合近期烏克蘭－俄羅斯衝突問題來看，西方社會也擔憂，中共會趁著烏俄衝突「大幹一場」。
而美國前印太司令戴維森（Philip Davidson）、川普政府的國安顧問推測，台海衝突可能發生的時機點為2022年中共二十大，或是2027年解放軍建軍百年。趙君朔認為，台海可能爆發衝突的時間點，未來1至6年都為合理的推測，甚至對於中共政權來說，只要能拿下台灣，2022北京冬季奧運都可以不顧。
根據我國防部統計，至今年4月結束，中共已派出逾270架次的飛機騷擾台灣，達到2020年的7成，可見共機擾台頻率大增。趙君朔表示，解放軍軍機干擾台灣，確實迫使我國空軍與其對峙的次數增加，提升擦槍走火的風險，而且近期中共官方頻繁釋出軍隊兩棲、奪島作戰軍演，以及派遣航母「遼寧號」於台海周邊執行任務，以上種種跡象都能看出中共釋放出的政治訊息、震懾台灣民眾。
對於謝金河先生的臉書發文，趙君朔認為，在中共專心發展經濟、軍事時，台海有一段時間實際上相對安全，而台灣的風氣明顯不願動武。不過如同謝金河先生所說，東協各國、印度的崛起，成為中國經濟上的危機，可以說「中共的好日子已經過了」。
趙君朔分析，美國拜登政府與前任川普政府有很大的不同，川普發起貿易戰，為維護美國利益對中國態度強硬，但由於2020年新型冠狀狀病毒（COVID-19）疫情爆發、失業率上升與經濟衰退等問題，拜登政府明顯優先處理內政，對國際問題通常只發表聲明關切。趙君朔認為，各國現在都在看拜登政府是否會「硬起來」，美國作為國際盟主，應該更注重對外盟友關係。
衝突的戰鼓忽遠忽近，日本、澳洲官方都公開表達對台海和平的支持，處在風口浪尖上的台灣民眾該怎麼面對呢？趙君朔表示，雖然沒有人真的希望發生戰爭，但相信我國軍方都有在準備，而大家也不要妄自菲薄，台灣是個繁榮的民主國家，代表了好的普世價值。趙君朔更以2019年香港反送中風波為例，當時香港許多年輕人都願意走上街頭抗爭，引起國際社會高度關注，相信只要願意站出來捍衛我們的土地，沒有人會漠視台灣。