防疫關鍵期卡拉OK店未停業　高市府再施鐵腕斷水電

高雄市仁武警分局員警昨(22)日執行巡邏間防疫稽查時，發現大社區一家卡拉OK店違反防疫規定持續營業，店內有3名男子消費，警方當場開立舉發單後，工務局今(23)日上午會同衛生局、高市警局等單位前往勘查，立即斷水斷電。轄區仁武分局也呼籲相關防疫期間，勿以身試法。
記者郭凱杰／高市報導
2021-05-23 12:30:11
仁武分局大社分駐所，於昨天執行巡邏兼防疫稽查，發現轄區中華路一間違規開業的卡拉OK店，無視禁令仍繼續營業，該店營業負責人邱0娜見員警到場時，神色緊張並匆匆關閉店內電燈，員警入內發現邱女所經營之卡拉OK店內有黃姓、卓姓及盧姓等3名男子在店內消費，顯然違反防疫規定。員警依規定蒐證、製作臨檢紀錄表、開立舉發通知書，並立即通報衛生局裁罰及工務局斷水斷電。 今天上午高雄市警局長黃明昭、仁武警分局長蔡文峰、工務局副局長黃榮慶及經發局、衛生局、自來水公司及台電等多個單位前往現地勘查，並聯繫邱女到場，邱女對於自己偷偷營業，造成多單位的困擾感到非常抱歉。 工務局長蘇志勳表示，雙北疫情延燒，防疫進入關鍵期，市府堅定執法不手軟，今天前往該卡拉OK店依行政執行法第32條及第28條規定，對店家強制執行斷水、斷電。
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