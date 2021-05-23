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台中金手獎企業助抗疫 暖贈市府1萬5千劑快篩試劑

▲台中金手獎優質企業與台中共榮共好，值此疫情發燒，捐贈市府快篩試劑助抗疫。（圖／市府提供）
▲台中金手獎優質企業與台中共榮共好，值此疫情發燒，捐贈市府快篩試劑助抗疫。（圖／市府提供）

記者金武鳯/綜合報導

2021-05-23 14:35:49

國內本土疫情發燒，快篩試劑需求量激增。台中市金手獎得獎廠商協進會創會會長柯朝枝與理事長洪欽瑞，大力號召20餘家優質廠商齊心出力，總共募集1萬5千劑快篩試劑，全力力挺台中市政府抗疫。

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台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊表示，金手獎由市府指導辦理，金手獎得獎廠商協進會是由金手獎獲獎企業組成。值此疫情難關，第一時間捐贈1萬5千份試劑，補足快篩能量，優質企業回饋社會義舉，值得肯定。

▲台中市金手獎得獎廠商協進會理事長洪欽瑞（右），大力號召廠商捐快篩試劑助市府抗疫=
▲台中市金手獎得獎廠商協進會理事長洪欽瑞（右），大力號召廠商捐快篩試劑助市府抗疫=
 

理事長洪欽瑞表示，獲獎企業皆是在台中長期耕耘的優質企業，企業員工和家庭也都在台中，本著取之於社會，用之於社會精神，企業應該和台中共榮共好，此次有20餘家企業響應捐贈，齊心力挺台中。

出身醫藥界，擔任井田製藥公司董事長的柯朝枝指出，金手獎獲獎人員均經嚴格遴選產生，獎項評選指標中，社會責任占15%比例，此次捐贈快篩試劑，就是用最具體行動展現企業社會責任。

▲台中市金手獎今年邁入第20屆，現正值報名期間，報名自即日起至6月30日。（圖／市府提供）
▲台中市金手獎今年邁入第20屆，現正值報名期間，報名自即日起至6月30日。（圖／市府提供）
 

由台中市金手獎得獎廠商協進會捐贈的1萬5千份快篩試劑，是國光生技子公司安特羅生物科技研發製造，檢測15分鐘內即可得知結果。洪欽瑞表示，該試劑對於目前流行的英國變異株具優異辨識度，將全數投入台中市快篩站統籌運用，守護市民健康。

黃于珊說，台中市金手獎今年邁入第20屆，現正值報名期間，報名自即日起至6月30日止，希望更多優質的在地企業參與角逐，獲獎企業不僅是台中的經營之神，更是市府及市民在疫情危難中，最堅強後盾。

至於此次響應捐贈的熱心企業，包括有青輔實業、馥民實業、永德興、欣閣興業、鈺達工業、油順精密、長松食品、昆富工業、亮宇油封、裕祥精機、宜瑪工業、台萬工業、順心企業、高鐵工業、俊益鋼鐵、僑光鐵工廠、智茂科技、琪泰工業、鐵碳企業、正鎘工業、鑫偉成機械、仕興機械、大雅廚具、井田製藥。

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