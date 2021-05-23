採檢陰性別鬆懈！藥師揭實際流程　再曝1類人別急著篩檢

隨著本土疫情逐漸升溫，國內有不少民眾擔心自己染疫，紛紛前往各地快篩站進行篩檢，甚至試圖購買網路上私售的新冠快篩試劑。對此，由台灣各地住院醫師組成的團隊《實證醫學救台灣》就強調民眾若是進行採檢後呈現陰性也千萬別鬆懈防疫，更有醫檢師分享採檢流程，建議只有輕症或甚至沒有相關症狀的民眾先別急者篩檢，避免醫療量能無法負荷，自己又因排隊而真的感染。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲指揮中心今（23）日公布，新增287例COVID-19本土確診案例、170例校正回歸，另有6例死亡個案。（圖／NOWnews製作）

× ▲指揮中心今（23）日公布，新增287例COVID-19本土確診案例、170例校正回歸，另有6例死亡個案。（圖／NOWnews製作）

《實證醫學救台灣》表示，根據美國疾病管制中心（The Centers for Disease Control and Prevention，CDC）在今年5月17日更新公布的最新篩檢資訊，篩檢測試結果呈現陰性，僅能表示採集樣品時沒有被感染，不代表未來不會被感染，另外也可能是在感染前期做的採檢無法及時反應在檢測結果，因此仍須繼續佩戴口罩、頻繁消毒、洗手並避免群聚以及出門。

根據在北部任職的王姓住院醫師整理美國疾管署的公告資訊，篩檢新冠肺炎的主要方法有三種：核酸放大試驗、抗原快篩以及抗體試驗。目前台灣主要使用的方法是作為確診標準的核酸放大試驗（俗稱PCR），以及根據抗原快篩。

▲圖為台灣目前篩檢流程，《實證醫學救台灣》提醒輕症、無症狀民眾先別急著進行篩檢。（圖／《實證醫學救台灣》授權提供）

× ▲圖為台灣目前篩檢流程，《實證醫學救台灣》提醒輕症、無症狀民眾先別急著進行篩檢。（圖／《實證醫學救台灣》授權提供）

至於目前處理篩檢檢體的流程，一名陳姓藥師也根據醫檢師提供的資訊整理出核酸放大試驗、抗原快篩以及抗體試驗表格，同時指出目前篩檢試劑全台缺貨，且快篩陽性之後還得經過PCR雙重確認結果才會確診，因此確診結果延遲是在所難免。

▲篩檢新冠肺炎的三種方式，目前台灣主要使用核酸放大試驗、抗原快篩。（圖／《實證醫學救台灣》授權提供）

× ▲篩檢新冠肺炎的三種方式，目前台灣主要使用核酸放大試驗、抗原快篩。（圖／《實證醫學救台灣》授權提供）

此外，陳姓藥師也指出，目前採檢棉棒都缺貨，許多貨源也都先往北部重災區送，如果有確診者接觸史跟症狀當然要篩檢。但

若只是沒有相關的症狀，只是單純想確認自己有沒有染疫，並不適合在現在進行篩檢

。陳姓藥師呼籲，目前醫療人員都得半夜緊急加班才能負荷龐大的篩檢量，請民眾不要耗損寶貴的醫療資源。（編輯：楊智傑）

【本文資料來源由

實證醫學救台灣

團隊授權轉載，非經同意請勿任意轉載】