本週天氣一次看！週一到週三有雨　高溫飆35度

中央氣象局表示，下週初期台灣的天氣，將受到鋒面影響，雖無法帶來連日大雨一除旱象，但會午後雷雨會增多，西半部高溫常達33到35度，須嚴防熱傷害。
記者孫唯容/綜合報導
2021-05-23 21:35:40｜2021-05-23 21:55:48
氣象局指出，週一 (24日)鋒面接近，上午北部、東半部天氣仍然穩定，但中午過後會有短暫雷陣雨發生，雨勢會持續到晚間。中南部天氣仍然炎熱，但中午過後山邊會有午後雷雨發生，由於鋒面靠近，大氣不穩定度增高，各地山區、東北角午後雷雨會很明顯，需留意天氣變化喔。
週二 (25日)至週三(26日)清晨受到鋒面影響，天氣仍不穩定，北部東半部有短暫陣雨，中午過後的雨勢比較明顯。其他地方上午天氣穩定，午後也有局部雷雨發生。氣溫方面，因下雨而稍稍轉涼，但沒有下雨的地方，仍相當悶熱。
氣象局說，週三、週四 (27日)，將有穩定的南風重新吹向臺灣，整體天氣恢復穩定、晴朗和炙熱，但山區的午後，仍容易有短暫雷陣雨﹔週五 (28日)開始，鋒面南側的西南風將帶來些許水氣，中南部晴時多雲偶陣雨，北部東半部則是午後有局部雷陣雨。
氣象局也表示，未來一週，沒下雨時仍偏熱，尤其西半部高溫常達33到35度，局部近山區、河谷、盆地，甚至將36度以上極端高溫，且白天紫外線指數易過量危險，請注意防曬、補充水份、預防熱傷害。