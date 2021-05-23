本週天氣一次看！週一到週三有雨　高溫飆35度

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氣象局說，週三、週四 (27日)，將有穩定的南風重新吹向臺灣，整體天氣恢復穩定、晴朗和炙熱，但山區的午後，仍容易有短暫雷陣雨﹔週五 (28日)開始，鋒面南側的西南風將帶來些許水氣，中南部晴時多雲偶陣雨，北部東半部則是午後有局部雷陣雨。





氣象局也表示，未來一週，沒下雨時仍偏熱，尤其西半部高溫常達33到35度，局部近山區、河谷、盆地，甚至將36度以上極端高溫，且白天紫外線指數易過量危險，請注意防曬、補充水份、預防熱傷害。



