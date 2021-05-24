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沒東西吃也不吃泡麵！女抖「致命理由」　苦主認了：超怕

▲泡麵因為其便利又便宜的特性，成為不少人的主餐或者宵夜首選。（示意圖／取自pixabay）
▲泡麵因為其便利又便宜的特性，成為不少人的主餐或者宵夜首選。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-05-24 12:32:00

泡麵因為其便利又便宜的特性，成為不少人的宵夜跟正餐的首選，尤其在現在防疫期間，泡麵更是成為熱銷商品，賣場的貨架上一補貨就全部被買光。對此，就有網友討論「有沒有人跟我一樣，就算泡麵賣完也很無感，因為真的不怎麼喜歡吃泡麵」，貼文引發廣大迴響。

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原PO在「爆廢公社」貼文指出「剛剛去超市，有婆媽在那抱怨想吃的泡麵口味都賣光了，我自己是蠻無感的，因為也不想買泡麵來吃，自從知道泡麵一碗的鈉含量破表之後，就變得不喜歡吃了，就算沒主食類的東西吃，我也不會去吃泡麵，寧願吃吃水果來填飽肚子，有人跟我一樣對買不到泡麵很無感嗎？」

▲超市內的泡麵幾乎被搶購一空。（圖／翻攝爆怨2公社臉書）
▲近日因為疫情緣故，超市內的泡麵幾乎被搶購一空。（圖／翻攝爆怨2公社臉書）
貼文一出，網友紛紛回應「+1看到一堆人拿好幾包就怕爆」、「以前念大學省錢一直吃泡麵，結果吃到腎出問題，現在看到泡麵就反胃超怕＝＝」、「無感+1尤其那個湯好喝但真的不要亂喝」、「轉頭看一下某牌泡麵...一碗鈉含量就1800，傻眼＝＝」、「泡麵就真的只有方便，營養價值超低，高油高鹽高鈉含量，真的別太常吃」、「無感+1，我爸每次在吃我都叫他少吃點，對腎臟負荷很大」。

而對於泡麵高鈉含量一事，營養師高敏敏也提供衛福部相關數據表示，成人每天攝取的鈉含量應該小於2400毫克，而有高血壓疾病的人更是要減少到1200毫克，但市售泡麵很多鈉含量都超過2000mg，等於吃一碗泡麵之後，幾乎不能在攝取任何有鈉的食物，否則對腎臟來說真的是非常大的負擔。

高敏敏也表示，如果非要吃泡麵不可，擔心水腫、血壓高的人，建議醬料包少放一點，降低鈉量；擔心變胖或血脂高、有心血管疾病的人，油包不放或放一半就好；常常用泡麵取代一餐的人，建議打顆蛋、加蔬菜 讓營養素更均衡，才不會讓身體處於發炎狀態。另外，最多人愛喝的泡麵湯，能不喝就不喝，不要覺得不喝是浪費，那是為了健康著想。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
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2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
100%0%
2021-05-24-2021-05-27

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
33.06%66.94%
2021-05-21-2021-05-24
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

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