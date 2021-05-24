沒東西吃也不吃泡麵！女抖「致命理由」　苦主認了：超怕

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貼文一出，網友紛紛回應「+1看到一堆人拿好幾包就怕爆」、「以前念大學省錢一直吃泡麵，結果吃到腎出問題，現在看到泡麵就反胃超怕＝＝」、「無感+1尤其那個湯好喝但真的不要亂喝」、「轉頭看一下某牌泡麵...一碗鈉含量就1800，傻眼＝＝」、「泡麵就真的只有方便，營養價值超低，高油高鹽高鈉含量，真的別太常吃」、「無感+1，我爸每次在吃我都叫他少吃點，對腎臟負荷很大」。
而對於泡麵高鈉含量一事，營養師高敏敏也提供衛福部相關數據表示，成人每天攝取的鈉含量應該小於2400毫克，而有高血壓疾病的人更是要減少到1200毫克，但市售泡麵很多鈉含量都超過2000mg，等於吃一碗泡麵之後，幾乎不能在攝取任何有鈉的食物，否則對腎臟來說真的是非常大的負擔。
高敏敏也表示，如果非要吃泡麵不可，擔心水腫、血壓高的人，建議醬料包少放一點，降低鈉量；擔心變胖或血脂高、有心血管疾病的人，油包不放或放一半就好；常常用泡麵取代一餐的人，建議打顆蛋、加蔬菜 讓營養素更均衡，才不會讓身體處於發炎狀態。另外，最多人愛喝的泡麵湯，能不喝就不喝，不要覺得不喝是浪費，那是為了健康著想。（編輯：張嘉哲）
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