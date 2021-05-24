北捷傳一線員工確診　中央將盤整疫苗施打優先名單

台北捷運今（24）日上午傳出有第一線工作人員確診，指揮中心被媒體問到未來是否應納入為疫苗優先施打名單？指揮中心發言人莊人祥回應，大眾運輸是否有納入會確認後再公告，指揮官陳時中則說，針對高風險族群會重新盤點後再公告。
記者黃仁杰／台北報導
2021-05-24 16:02:07｜2021-05-24 17:12:17
台北捷運傳出有清潔人員和保全人員確診，北捷僅低調表示，相關疫情由防疫指揮中心公布為準，目前營運正常。有媒體提問如北捷等大眾運輸系統工作人員是否應列為疫苗優先施打對象？莊人祥說，大眾運輸相關人員是否有納入優先施打會確認後再公告，而有關北捷的確診個案是否屬實還要再了解？
陳時中則說，因應疫情變化，對於疫苗管控還是對最高風險相關人員，近日需要第一線打的人員也會再報告，由於要施打的人很多，一定要管控，醫護人員及檢所的人員，尤其運送疑似確診或確診病人，都有染疫風險非常高的問題，針對第一線最需要的會再盤整後跟大家報告，而41萬劑的AZ疫苗也會近期公告誰可以優先施打。
而指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞則表示，目前主要是孕婦不太適合施打疫苗，因為臨床試驗還在進行中，等結果出來還是有機會，因此建議孕婦還是做好日常防護措施，如果是懷孕醫護人員要更加小心，避免接觸有症狀民眾，其實和一般建議大眾沒有太大的差異。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。