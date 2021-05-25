鋼鐵價格暴漲！中國5大監管部門約談企業 嚴禁亂抬價
日本《日經新聞》24日報導，中國五一假期後，鋼鐵價格不斷上漲，部分地區的鋼鐵價格甚至單日飆升逾500元人民幣（約台幣2180元），同時，中國近年來對鋼材的需求持續增加，建築類增長49%、製造業增長44%。為穩定產業，中國監管部門宣布將懲罰對鐵礦石、鋼材、銅、鋁等相關商品的投機行為。
要聞國際中心林孝萱/綜合報導
2021-05-25 10:12:44
中國媒體報導，中國鋼材市場8大品種的噸鋼均價突破6600元人民幣（約台幣2.8萬元），比2008年的最高點6200元人民幣高出400元，較去年同期每噸上漲2800元，同比增幅75%。中國冶金工業信息標準研究院院長張龍強表示，新冠肺炎（COVID-19）疫情逐漸趨緩，帶動鋼材消費，加上不少國家為振興經濟提出基礎建設政策，今年第一季度的全球粗鋼產量較同比提升10%。
《日經新聞》報導，中國為鋼鐵、銅礦等金屬商品的最大消費國，鋼鐵價格上漲導致人們擔心全球通貨膨脹率上升，威脅疫情後經濟復甦的速度。中國國家發展改革委、工業和信息化部、國資委、市場監管總局、證監會等5個部門週日（23）上午約談了相關重點企業、鋼鐵工業協會等參加聽訓，嚴令禁止惡意囤貨、哄抬物價、散佈虛假訊息等非法活動。
中國政府上個月開始關注原物料價格上漲，本月19日中國國務院常務會議指出，原物料價格上漲雖然有利於礦工、精煉廠等上游公司，但會對下游產業，例如基礎建設公司、鋼材工廠甚至是晶片工廠造成不利，政府要高度重視大宗商品價格攀升帶來的不良影響，按照精準調控要求，遏制價格不合理上漲，防止影響民眾消費。
中國監管部門強調對違法行為「零容忍」，並將繼續加大執法檢查力度，消息曝光後，中國金屬商品價格出現暴跌，其中交易量最多的大連鐵礦石期貨跌幅達9.5％，略低於每日跌幅10%；上海的銅、鋁期貨則分別下跌超過2％、4％。