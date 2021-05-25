吳明賢轟醫師休長假無情且傲慢 陳時中緩頰：是有感而發
中央流行疫情指揮中心，每日召開臨時記者會說明疫情，指揮官陳時中，今（25）天下午又再度捎來壞消息，宣布國內新增281例本土確診個案，以及校正回歸261例個案。
記者劉雅文/台北報導
2021-05-25 15:06:45｜2021-05-25 15:37:34
針對台大醫院傳出有門診醫師，在疫情嚴峻時期刻意放長假，對此台大醫院院長吳明賢發文抨擊，無情且傲慢，對此指揮官陳時中表示，醫護人員請長假有很多理由，這也是他的權利，但是對於吳明賢的發文，陳時中解釋，以吳院長的角度，應該是對院內了解的有感而發。
陳時中提到，醫護還是會站在人民健康生命安全而努力，縱使有不當行為，也是極少數的人。
指揮中心統計，截至目前國內累計388,453例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含340,438例排除)，其中5,456例確診，分別為1,118例境外移入，4,285例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另14例(案530、案1589、1676、1591、1886、2067、2068、2528、2530、3975、3989、3990、3991、4726)移除為空號。確診個案中35例死亡。
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