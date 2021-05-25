HUR落實防疫待宿舍整月　日操16小時瘦出健健美

女團HUR由裴頡、利善榛、巴倫月、C.Holly、連穎、席子淇6位女位平均24歲的女孩組成。原先預定要在6月底發片的她們因為疫情關係，只能延期，而為了因應居家防疫措施，6人一致決定待在宿舍不回家，沒想到因此讓訓練的時間多了2倍。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-05-25 21:00:00
因為碰上台灣疫情升溫，原本要在6月底發片的HUR原計畫拍攝MV、見面會，也都順勢往後延，她們為了防疫，索性全員待在宿舍自主防疫不回家一個月，待在宿舍的日子無論各項課程如舞蹈、歌唱、肢體、舞術、健身訓練都改為線上，也由於待在宿舍時間多了，所有訓練的時間都變成雙倍，讓她們等於一天16小時都在上課，比沒有疫情爆發前訓練時數更多更忙，因此苦笑表示：「大家是防疫在家追劇，我們是宅在宿舍忙的流汗動起來！」
此外，在宿舍的6人為了居家防疫也輪流下廚採買，怕胖的她們買的食物大多是雞胸肉、優格等健身減脂食物，也因為大量訓練運動加上飲食控制雙管齊下，讓6人不僅體重不升反降，平均都有瘦1到2公斤，且身形更加結實，HUR笑說：「為了日後出關能夠做宣傳做準備及儲備能量。」
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