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楊祐寧爸媽日送醫院50個便當　「這仗我們一起打」

▲楊祐寧爸媽送便當給醫院。（圖／翻攝楊祐寧、元鍋臉書）
▲楊祐寧爸媽送便當給醫院。（圖／翻攝楊祐寧、元鍋臉書）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-05-25 20:48:55｜2021-05-25 20:53:41

2019新型冠狀病毒（COVID-19）本土疫情嚴峻，全台持續維持第三級警戒，藝人楊祐寧的父母從事火鍋店餐飲業，力挺第一線醫護人員，宣布接下來2周的周二到周五，每天送50個便當給台北醫學大學附設醫院及相關防疫單位，並在臉書送暖打氣：「還記得那句話嗎？這一仗我們一起打。」

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▲楊祐寧當爸爸也變得更成熟了。（圖／楊祐寧臉書）
▲楊祐寧曾為爸媽餐廳宣傳外帶餐點。（圖／楊祐寧臉書）
火鍋店的官方臉書發文指出：「還記得去年大約此時，我們也是恭恭敬敬地裝著便當送鄰居北醫跟相關防疫單位，每天50個便當，一直送到歸零的那幾天，那是第一次我們覺得自己的便當帶著使命感，而『做好本分』也變成在疫情下最踏實的事。」這次疫情來得快又兇，每天看著那幾百幾百的確診數字，楊祐寧父母本來暫時停業，才剛有此想法，就接到客人的指定，說要捐便當給第一線防疫、醫護人員。

▲楊祐寧爸媽的餐廳送餐應援醫護人員。（圖／翻攝元鍋臉書）
▲楊祐寧爸媽送餐應援醫護人員。（圖／翻攝元鍋臉書）
楊祐寧爸媽轉念一想，可以當後勤支援為抗疫繼續努力，除了客人捐贈便當，他們自己也加碼跟進，「這一次，我們必須更嚴謹地堅守崗位，盡一己之力，再一次為手上的工作披上那使命感，為這令人焦慮的生活，帶來愛的出口。不只如此，現在我們更有理由為那些有需要的人料理，因為並非每一個人家裡都有廚房，也不是每個人都那麼愛下廚，所以即使餐廳的規則變了，我們仍有新的努力的目標，專心提供我們的外帶餐點」，一席話充滿正能量，感動許多網友。

▲楊祐寧爸媽的餐廳官方臉書發文為防疫加油。（圖／翻攝元鍋臉書）
▲楊祐寧爸媽的餐廳官方臉書發文為防疫加油。（圖／翻攝元鍋臉書）
▲全台本土疫情爆發，指揮中心今（25）日公布又有281例本土確診，加上校正回歸個案後，目前台灣本島包含台東縣都淪陷。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心公布又有281例本土確診，加上校正回歸個案後，目前台灣本島包含台東縣都淪陷。（圖／NOWnews製作）
 



※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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