楊祐寧爸媽日送醫院50個便當　「這仗我們一起打」

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火鍋店的官方臉書發文指出：「還記得去年大約此時，我們也是恭恭敬敬地裝著便當送鄰居北醫跟相關防疫單位，每天50個便當，一直送到歸零的那幾天，那是第一次我們覺得自己的便當帶著使命感，而『做好本分』也變成在疫情下最踏實的事。」這次疫情來得快又兇，每天看著那幾百幾百的確診數字，楊祐寧父母本來暫時停業，才剛有此想法，就接到客人的指定，說要捐便當給第一線防疫、醫護人員。
楊祐寧爸媽轉念一想，可以當後勤支援為抗疫繼續努力，除了客人捐贈便當，他們自己也加碼跟進，「這一次，我們必須更嚴謹地堅守崗位，盡一己之力，再一次為手上的工作披上那使命感，為這令人焦慮的生活，帶來愛的出口。不只如此，現在我們更有理由為那些有需要的人料理，因為並非每一個人家裡都有廚房，也不是每個人都那麼愛下廚，所以即使餐廳的規則變了，我們仍有新的努力的目標，專心提供我們的外帶餐點」，一席話充滿正能量，感動許多網友。
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