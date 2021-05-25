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藍營議員嗆：林瑋豐欠侯友宜和雙北市民一個道歉

▲ 國民黨新北市議員陳偉杰嗆：林瑋豐欠侯友宜和雙北市民一個道歉。（圖／新頭殼）
▲ 國民黨新北市議員陳偉杰嗆：林瑋豐欠侯友宜和雙北市民一個道歉。（圖／新頭殼）

新頭殼newtalk

2021-05-25 23:02:48

日前網路寫手林瑋豐指出，PTT八卦板協助中國打認知作戰並抹黑衛福部LINE官方帳號「疾管家」，不過卻被網友起底其PTT帳號，曾在PTT反串留言抨擊指揮中心，讓藍營與民眾黨陣營紛紛質疑是他自己自導自演；對此，國民黨新北市議員陳偉杰痛罵林瑋豐欠新北市長侯友宜及雙北市民一個道歉。

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陳偉杰指出，針對民進黨最近指控中國大陸滲透PTT對台灣進行認知作戰，這件事情昨天被鄉民揭發，原來一切都是親綠寫手自導自演的戲碼，因為他的身份就是民進黨社群中心副主任的老公、親綠寫手林瑋豐。

「他用匿名帳號在PTT版發表親中言論，要大家圍攻陳時中、要大家不要相信指揮中心等等；接著再用真實的臉書帳號，批評PTT已被中共滲透，中共意圖進行認知作戰，然後讓綠營一堆重要人士如王定宇等人相繼轉發，再大肆批評有人要進行認知作戰。」

陳偉杰表示，疫情當下，有人努力拼防疫，有人卻在拼政治、潑髒水，這才是真正的扯後腿，尤其他的身份還是跟綠營有關的重要寫手，如此在網路帶風向的作為，造成人心惶惶，更讓許多致力於防疫的市府團隊及第一線同仁造成嚴重信心大擊，加上文章一出，讓其他努力轉發藉以大肆批評的分享更不在少數，這些作為都是在分化、瓦解民眾對政府的信賴。

除此之外，陳偉傑還認為林瑋豐最近的發文表面上褒揚台北市長柯文哲，實際上卻在攻擊新北市長侯友宜，「一樣做他自以為有趣的反串工作，假扮成中立人士，此舉真是令人不齒，尤其雙北市是一個共同生活圈，防疫上必須共同合作、並肩作戰，如此反串手法企圖製造雙北對立，更是令人髮指，難怪近日連侯友宜市長的臉書，也成為這群人的主要攻擊目標。」

陳偉杰認為，雙北市長在努力拼防疫的同時，侯友宜還要遭受莫名的政治攻擊，這真的是台灣民主的悲哀，也希望雙北的市民朋友能多給努力防疫的雙北市府團隊更多鼓勵，因為大家共同的敵人是病毒，最後無論如何，也請大家團結一致一起打贏這場最危險的戰爭。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

林瑋豐24日上午發文指出PTT出現多個帳號鼓吹封鎖疾管署line 圖：林瑋豐臉書
林瑋豐24日上午發文指出PTT出現多個帳號鼓吹封鎖疾管署line 圖：林瑋豐臉書
 

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民調中心

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
55.85%44.15%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
72.48%27.52%
2021-05-24-2021-05-27
請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

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當你聽到疫情3級警戒延期時，你第一個想法是：

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