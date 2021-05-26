返台發展？台灣隊長陳盈駿打出生涯年 看好台職籃發展
中華男籃隊長陳盈駿近日傳出喜訊，和交往多年的籃球甜心郭佳紋求婚成功，他在返台分享會表示，有家人的陪伴讓他能充飽電再戰中國CBA，他也透露對台灣新職籃聯盟誕生，和是否會回台發展的看法。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-05-26 15:34:02｜2021-05-26 15:34:57
6月將滿28歲的陳盈駿，能仁家商畢業後赴美讀大學，2017年CBA選秀會以狀元姿態加盟廣州龍獅，效力第4年打出生涯年，曾繳出單場18助攻刷新隊史紀錄，當選過單月MVP，並以13.5分、7.5助攻、4籃板入圍例行賽MVP，以及年度最佳陣容的候選名單。
原本返台將舉行記者會，但因國內疫情升溫而改以線上形式分享本季心得，陳盈駿表示，回台最開心的事就是和家人朋友見面，「感覺就像是給自己充了電一樣。」更有動力備戰下一季。
看著國內籃壇像是P. LEAGUE+去年成立廣受歡迎，陳盈駿表示，「這對台灣籃球是好事，有職業聯盟產生，特別是對基層球員來說，他們有更大的夢想，能去挑戰。」
不免俗被問到是否有意願回台發展？陳盈駿表示，自己和龍獅還有合約，接下來很快要回到球隊，備戰休賽期，希望能和球隊磨合，盡自己最大努力，幫助球隊擠身強隊行列，自己也朝個人獎項努力。