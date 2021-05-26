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立院27日協商紓困條例　政院：新一波紓困方案規劃中

▲立法院會力拼在31日將紓困加碼的相關修正草案通過三讀，行政院也正在盤點規劃相關政策中。（圖／截圖自國會直播頻道）
▲立法院會力拼在31日將紓困加碼的相關修正草案通過三讀，行政院也正在盤點規劃相關政策中。（圖／截圖自國會直播頻道）

記者劉育辰／綜合報導

2021-05-26 15:18:54｜2021-05-26 15:27:34

立法院朝野黨團將在明日針對《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》部分條文修正草案進行研商，並力拚在31日通過三讀。紓困有望再加碼，行政院發言人羅秉成今（26）日表示，各部會已經開始進行規劃新一波紓困方案的行政作業，待立法院通過後，行政院會以儘快提出特別預算案，並依法加速執行，以減緩疫情對民生經濟的影響。

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明日上午，立法院院長游錫堃將召集立法院朝野黨團協商行政院函請審議《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第11條及第19條條文修正草案相關事宜，民進黨團認為紓困有其急迫性，應儘速通過，希望能在31日完成三讀。

紓困有望再加碼，羅秉成表示，國內疫情仍然嚴峻，指揮中心已宣布全國警戒3級將延長到6月14日，政府會視不同疫變化加強防疫作為，而行政院已於今年5月13日函請立法院修正紓困特別條例，將特別預算再増加2,100億元，現在各部會也已開始進行規劃新一波紓困方案的行政作業，待立法院通過後，行政院會以儘快提出特別預算案，並依法加速執行，以減緩疫情對民生經濟的影響。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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