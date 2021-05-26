立院27日協商紓困條例 政院：新一波紓困方案規劃中
立法院朝野黨團將在明日針對《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》部分條文修正草案進行研商，並力拚在31日通過三讀。紓困有望再加碼，行政院發言人羅秉成今（26）日表示，各部會已經開始進行規劃新一波紓困方案的行政作業，待立法院通過後，行政院會以儘快提出特別預算案，並依法加速執行，以減緩疫情對民生經濟的影響。
記者劉育辰／綜合報導
2021-05-26 15:18:54｜2021-05-26 15:27:34
明日上午，立法院院長游錫堃將召集立法院朝野黨團協商行政院函請審議《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第11條及第19條條文修正草案相關事宜，民進黨團認為紓困有其急迫性，應儘速通過，希望能在31日完成三讀。
紓困有望再加碼，羅秉成表示，國內疫情仍然嚴峻，指揮中心已宣布全國警戒3級將延長到6月14日，政府會視不同疫變化加強防疫作為，而行政院已於今年5月13日函請立法院修正紓困特別條例，將特別預算再増加2,100億元，現在各部會也已開始進行規劃新一波紓困方案的行政作業，待立法院通過後，行政院會以儘快提出特別預算案，並依法加速執行，以減緩疫情對民生經濟的影響。
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