第一隊正式公開！高雄海神成立進軍新職籃T1 League

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球員招募方面，九太科技董事長沈會承力挺好友侯西峰，願意將其球隊主力球員轉移做為海神建隊班底；未來將以策略聯盟的方式合作，共同打造更完善的職業籃球環境。球團也深刻體會「耕耘在地籃球」不只是一個口號，海神隊將聘請高雄 1-3-7 體系的籃球教母謝玉娟作為球員發展顧問，一同把資源回饋給在地的國小、國中、高中與大學籃球系統，從下到上垂直整合並持續深化扶植。由職業球隊建立在地凝聚力，是海神對這塊土地最好的認同與回饋。
在商場身經百戰的侯西峰對許多籃球迷來說並不陌生。早在 CBA 時期就曾斥資 1 億 5000 萬買下戰神隊並入籍高雄，無奈當時遇上 1998 本土金融風暴，最終將球隊脫手。歷經 20 多年沙場洗禮，侯西峰如今的事業版圖橫跨北中南，旗下核心產業包括漢神百貨、漢神巨蛋、漢來飯店、漢來美食等。
除了把近四十年的商場理念導入球團經營，侯西峰也將把領隊一職交給接班人二女兒侯嘉騏（Michelle）。擁有史丹福與哈佛學歷的她，不僅有美女學霸的稱號，去年甫接任漢神百貨董事長之後就展現亮眼成績，帶領百貨事業在新冠肺炎疫情中異軍突起；其夫婿李偉誠（Wilson）則將擔任球團執行長 CEO 一職。同樣畢業於史丹福的他曾在美國矽谷科技公司任職具有八年以上資歷，將以數據分析為主軸帶領球團，一裡一外，讓全台灣看見企業二代的年輕活力與實踐力。球隊總經理 GM 則是具備超過十年運動執行經驗的王德堯（Devin），他是台灣運動行銷先驅，不只在兩岸體育產業有深厚經驗，也曾多次操刀 NBA 與 MLB 的海外賽事；曾經在高雄巨蛋舉辦並有破萬球迷入場的第九季 SBL 明星賽，就是由他全程參與規劃。他將負責組建球員發展部門與品牌行銷團隊，讓堅實專業注入球團運作。