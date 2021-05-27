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台大醫確診病患續增　吳明賢曝現況：是臨界點要輕重分流

▲台大醫院院長吳明賢。（示意圖／記者陳明安攝）
▲台大醫院院長吳明賢。（示意圖／記者陳明安攝）

記者劉雅文/台北報導

2021-05-27 12:44:17｜2021-05-27 12:45:27

國內本土疫情嚴峻，台大醫院院長吳明賢，昨（26）日晚間在個人臉書發文，強調台大醫院新冠肺炎確診者已經超收，急診處還是不時有救護車送來需要住加護病房的確診者，試著向中央喊話。

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台大醫院院長吳明賢今（27）天上午表示，台大醫院目前狀況還好，但是已經是臨界點，吳明賢提到，自己的發文是希望政府要注意輕重分流，因為加護病房不是馬上清、馬上有，以目前重症確診患者，需要呼吸器的台大醫院就有26名。

吳明賢分析，台大醫院算是在重災區裡面，因為萬華救護車一直往這邊送，但是改加護病房還是需要時間，目前全台大約有100名重症要呼吸器，台大就收了至少四分之一，吳盼全台北有這麼多醫學中心，希望指揮中心趕快 把輕重分流做好，他強調：「我們醫療有這實力，但是第一線也很辛苦，他們也會很擔心」。

針對目前每天大量新增確診者，吳明賢提到，救護車在送完全沒這觀念（輕重分流），就算醫院沒床也會送來，吳強調，他們不會趕病人回去，特別是重症，聯醫也是這樣，病人非常滿了，還是一直送來，因此他也呼籲政府，要做好盤整，要有一個類似床的分配，不然第一線救護車人員也很辛苦，他還透露，有救護人員抱怨送去其他醫院都碰壁，他只好送到台大醫院，吳重申：「台北市如果彼此合作，我相信醫療量能是夠的」。

另外，吳明賢也提到，急診不是合作篩檢站，其實國外篩檢都在社區做，在急診做會癱瘓醫療量能，現在最怕醫療系統崩解，醫療人力用來照顧感染隔離的人，現在還是有其他人在生病，例如癌症病人要治療，所以應該去做好平衡，現在要以防疫為優先。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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