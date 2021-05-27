台大醫確診病患續增　吳明賢曝現況：是臨界點要輕重分流

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吳明賢分析，台大醫院算是在重災區裡面，因為萬華救護車一直往這邊送，但是改加護病房還是需要時間，目前全台大約有100名重症要呼吸器，台大就收了至少四分之一，吳盼全台北有這麼多醫學中心，希望指揮中心趕快 把輕重分流做好，他強調：「我們醫療有這實力，但是第一線也很辛苦，他們也會很擔心」。
針對目前每天大量新增確診者，吳明賢提到，救護車在送完全沒這觀念（輕重分流），就算醫院沒床也會送來，吳強調，他們不會趕病人回去，特別是重症，聯醫也是這樣，病人非常滿了，還是一直送來，因此他也呼籲政府，要做好盤整，要有一個類似床的分配，不然第一線救護車人員也很辛苦，他還透露，有救護人員抱怨送去其他醫院都碰壁，他只好送到台大醫院，吳重申：「台北市如果彼此合作，我相信醫療量能是夠的」。
另外，吳明賢也提到，急診不是合作篩檢站，其實國外篩檢都在社區做，在急診做會癱瘓醫療量能，現在最怕醫療系統崩解，醫療人力用來照顧感染隔離的人，現在還是有其他人在生病，例如癌症病人要治療，所以應該去做好平衡，現在要以防疫為優先。
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