印度變種病毒傳播力強！英國逾5000例　美CDC發出警告

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英格蘭西北部的博爾頓（Bolton）、布萊克本（Blackburn）過去一週新增病例直接翻倍，大多感染的都是印度變種病毒；博爾頓上週共新增1300例確診，創下6個月以來新高，一下就成為全英國的疫區熱區。
英國針對8個英格蘭地區的疫區熱點進行防疫限制，要求居民減少外出，同時建議每週接受2次病毒檢測。英國公共衛生機構（Public Health England）近日發表研究，完成2劑輝瑞（Pfizer）疫苗、阿斯特捷利康（AstraZeneca）能夠有效對抗印度變種病毒，輝瑞的保護力高達88%，AZ疫苗則是60%。不過，研究也發現接種第一劑疫苗後3週，效力會下降至33%。
美國去年12月首次發現新冠變種病毒感染者，《彭博社》（Bloomberg）報導，雖然現在科學家掌握的變種病毒樣本量較少，但衛生專家警告，美國疫苗接種率較低的地區，例如郊區、鄉村，可能會成為疫情重災區，例如愛荷華州、路易斯安那州、懷俄明州的接種率都不到30%。
美國CDC本月初宣布，正在密切關注B.1.617擴散趨勢，研究是否將其地位提高到令人關注的程度。目前CDC已對8種變種病毒進行研究，發現有3種與B.1.617有相同的突變。美國衛生計量與評估研究所（IHME）估計，7月疫情有望減緩，但又會在8月升溫，主要原因就是印度變種病毒、巴西變種病毒的傳播。
全球疫情追蹤組織「Global.health」共同創辦人斯卡皮諾（Samuel Scarpino）表示，從英國公共衛生組織的報告來看，疫苗對印度變種病毒相當有效，但美國目前仍有60%上下的人口尚未接種疫苗，必須盡快提高接種率。
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