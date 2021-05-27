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印度變種病毒傳播力強！英國逾5000例　美CDC發出警告

▲印度變種病毒傳播能力強，且部分科學研究指其致病率更高，使即使適應苗接種率較高的英美各國都嚴正以待。（圖／美聯社／達志影像）
▲印度變種病毒傳播能力強，且部分科學研究指其致病率更高，使即使適應苗接種率較高的英美各國都嚴正以待。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-05-27 13:46:04

印度發現的新冠病毒（COVID-19）變種「B.1.617」導致當地醫療系統崩潰，疫情高峰單日新增逾40萬例確診，世界衛生組織（WHO）表示變種病毒至少擴散至53個國家、地區，較早發現印度變種病毒的的英國至今已有超過5000例感染的是B.1.617；美國疾病管制與預防中心（CDC）也注意到變種病毒擴散，警告疫苗接種率較低的鄉村可能會是重災區。

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英國目前超過70%的人口已經接種新冠疫苗，疫情爆發至週三（26）當地發現超過5000例確診感染B.1.617，分佈在蘇格蘭、威爾士、北愛爾蘭；年齡分佈上，未接種疫苗的年輕人、兒童的確診案例偏多。變種病毒被認為擁有更強的傳播能力，這讓力拚疫苗接種、恢復正常生活的英國疫情再次微幅升溫。

英格蘭西北部的博爾頓（Bolton）、布萊克本（Blackburn）過去一週新增病例直接翻倍，大多感染的都是印度變種病毒；博爾頓上週共新增1300例確診，創下6個月以來新高，一下就成為全英國的疫區熱區。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲受到變種病毒影響，英國收緊英格蘭8個地區的防疫限制。（圖／美聯社／達志影像）
英國針對8個英格蘭地區的疫區熱點進行防疫限制，要求居民減少外出，同時建議每週接受2次病毒檢測。英國公共衛生機構（Public Health England）近日發表研究，完成2劑輝瑞（Pfizer）疫苗、阿斯特捷利康（AstraZeneca）能夠有效對抗印度變種病毒，輝瑞的保護力高達88%，AZ疫苗則是60%。不過，研究也發現接種第一劑疫苗後3週，效力會下降至33%。

美國去年12月首次發現新冠變種病毒感染者，《彭博社》（Bloomberg）報導，雖然現在科學家掌握的變種病毒樣本量較少，但衛生專家警告，美國疫苗接種率較低的地區，例如郊區、鄉村，可能會成為疫情重災區，例如愛荷華州、路易斯安那州、懷俄明州的接種率都不到30%。

美國CDC本月初宣布，正在密切關注B.1.617擴散趨勢，研究是否將其地位提高到令人關注的程度。目前CDC已對8種變種病毒進行研究，發現有3種與B.1.617有相同的突變。美國衛生計量與評估研究所（IHME）估計，7月疫情有望減緩，但又會在8月升溫，主要原因就是印度變種病毒、巴西變種病毒的傳播。

全球疫情追蹤組織「Global.health」共同創辦人斯卡皮諾（Samuel Scarpino）表示，從英國公共衛生組織的報告來看，疫苗對印度變種病毒相當有效，但美國目前仍有60%上下的人口尚未接種疫苗，必須盡快提高接種率。

▲（圖／翻攝自
▲美國醫學專家表示，目前各界對印度變種病毒的研究仍需要進一步深入，但可以確定的是接種疫苗是有效的防治方式。（圖／翻攝自 Pixabay）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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