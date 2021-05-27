UBA冠軍政大雄鷹球員接受凱渥「時尚特訓」影片首度曝光
UBA公開男一級冠軍隊政大雄鷹，首度與凱渥合作展開「時尚特訓」，最新受訓影片曝光，新鮮人蔡宸綱表現毫不生澀。政大雄鷹籃球隊新任隊長林彥廷說，「最近疫情升溫大家都待在家裡，希望透過影片，帶給大家正向陽光的力量！」
記者鍾東穎/綜合報導
2021-05-27 16:25:23｜2021-05-27 16:57:43
參與凱渥時尚特訓的政大球員，包括MVP張鎮衙、新人王游艾喆、新任隊長林彥廷、塞內加爾丁恩迪和雄鷹新鮮人蔡宸綱。歷時約四小時的「特訓」在先前疫情未升溫時展開，由同樣有運動員背景的凱渥名模楊時修擔任導師，凱渥首席攝影師王雨薇VVWANG掌鏡。凱渥表示，期望以藝人經紀結合籃球領域，打造明星球員，進軍時尚圈。
凱渥導師楊時修大讚：「這些學弟先天條件優異，身高優勢不說，手長腳長絕對讓模特兒工作超加分。」此外，運動員抗壓力與忍耐力強，也讓楊時修直呼：「籃球賽的壓力訓練，培養了球員在秀場上也需要的專注力。但他也透露，「球員小腿肌肉發達，走起路來似乎特別彈！眼神和肢體都還有進步空間，好期待未來有機會和雄鷹學弟在時尚娛樂圈切磋！」
這次楊時修設計的特訓，包括「走台步」和「平面棚拍驗收」等課程。政大雄鷹球員在課後參與特訓，獻出走台步初體驗顯得格外靦腆害羞，從開始氣氛略顯尷尬，在名模導師引導後，逐漸放鬆肢體，展現信心。影片曝光後，網友大讚球員帥氣破表，和球場上的殺氣完全不同，還有網友點名「等凱渥發現(新鮮人)莊朝勝」！
「以前看別人走秀、拍攝好像很輕鬆，其實沒那麼簡單，每項工作都是專業！」雄鷹隊員受訓後一致認為，新鮮人蔡宸綱說，「動作都要先想好，不然擺不出來啊！」隊長林彥廷說，起初特訓感到莫名的壓力，第二次就放開了；頂著一頭潮男髮型的張鎮衙拍到後來，超放得開，大秀「地板動作」。新人王游艾喆被問到，若有機會和凱渥合作跨領域想做什麼？他笑說，「因為嚮往愛情戲場景，當演員吧！」，丁恩迪說：「想當電影明星了！」
球員都很興奮有這次時尚課程的多元體驗，也期待疫情盡快結束，能和凱渥攜手參與更多線上、線下的時尚活動。配合防疫規定，目前政大雄鷹籃球隊已經恢復球隊集訓，但採「線上」方式，球員分頭在家電腦連線，由體能教練王昱中帶領一週三天各兩小時的爆汗訓練。依照預定行程，暑假第一個賽事，將參加嘉義市王輝盃全國籃球賽，尋求衛冕。