高雄確診個案　陳其邁採精準疫調擴大匡列擴大採檢

高雄市今(27)日增加14個本土案例，除了4例有明確感染源的零星個案外，其中有10例來自2家麻將間，屬於密閉式、高風險的群聚。高雄市長陳其邁在臉書PO文針對確診個案，除採取精準疫調、擴大匡列、擴大採檢的策略，盡量確保沒有漏網之魚外。陳其邁也宣布即日起，非同住者的室內非必要社交聚會（如打麻將、玩撲克牌、橋牌及桌遊）一律停止！
記者郭凱杰／高雄報導
2021-05-27 20:43:13
陳其邁也說，這次「鳳山區社交場域群聚專案」，已經先匡出三圈接觸者共417人，並持續匡列中。他也跟大家拜託，現在打麻將真的不好，打麻將回去傳得一家人都染疫，真的不好。但若是流動賭場，被我們查到，一定不客氣！
陳其邁指出，從案6770、5888跟6773，可以看到分屬三個不同的群聚；以及屏東潮州的個案，這些人都在這裡流動、打麻將，家庭的這種密閉空間，面對面又沒有戴口罩，很可能造成大規模的群聚感染。所以這個部分，市府也檢討了，即便說現在已經超過95%以上的市民朋友都很配合，出去大家都戴口罩；但是在家庭內的群聚部分，還是要做一些限制。
另外，陳其邁也強調，2.1萬劑疫苗週五將送達，希望三天內能夠打完。施打對象以醫院的醫護為優先，不管是直接實行疫調防疫有關的員警、消防局、防疫計程車司機、防疫旅館等，這些都是與防疫相關、會直接接觸確診者、隔離者的部分，都會列入。
陳其邁最後也感謝幾大醫學中心、流行病學專家共來擬訂施打對象，務必把第一線醫護人員與防疫人員的風險降低。
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