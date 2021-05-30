野球時光機／指叉球王子處女秀 蔡仲南投出600萬身價
1999年亞錦賽，蔡仲南和松坂大輔同場先發技驚四座，主投8.2局狂飆11K，一戰成名。2002年中華職棒新人選秀會，蔡仲南以狀元之姿加盟興農牛隊，並創下中華職棒史上最高的「600萬簽約金」，因此這次的《野球時光機》，要帶大家重回2002年3月8號的嘉義棒球場，欣賞蔡仲南的職棒生涯處女秀。
運動中心/綜合報導
2021-05-30 19:00:00
頂著「選秀狀元」的光環，蔡仲南在職棒的首場比賽備受關注。雖然遇到許多危機，但蔡仲南還是有辦法靠著自己的三振功力一一化解，特殊的投球姿勢讓對手無法精準掌握擊球點，職棒生涯初登板就投滿八局失兩分並飆出五次三振，最終奪下職棒生涯首勝。
隨後五場比賽，「指叉球王子」蔡仲南全部都拿下勝投，締造新人開季六連勝的傲人紀錄，不但入選了明星賽，還一舉登上新人王寶座。2002年蔡仲南繳出14勝9敗防禦率3.47的亮眼表現，菜鳥年就打響名號。
可惜阿甘隨後受到傷勢影響，只能被迫提早退休，蔡仲南六年的職棒生涯留下35勝28敗，304次奪三振以及3.98的投手自責分率，雖然只有短短六年的職棒生涯，但蔡仲南擁有高超的球技以及帥氣的臉龐，不僅為興農牛隊吸引許多粉絲，還帶動整個中華職棒的門票收入，可想而知蔡仲南在當時的人氣有多高。
下一集的《野球名人房》輪到黃忠義選出他心目中的興農隊史最佳十人，究竟東哥會不會把他的老隊友排進名單內呢？5/31（一）鎖定《野球名人房》就知道了囉！（編輯：吳忠育）