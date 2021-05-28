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雖然疫情尚未下降，但也並未急速惡化。陳時中說，目前確診數持平，可能原本潛藏在社區的個案未被發現，如張上淳召集人所說，熱區的篩檢需要加快，同時也因為第三級警戒，限制了病毒流動，確診數未快速上升，形成一個平衡。
年輕個案惡化快速 發病一週內為觀察期
死亡人數攀升，其中有少數年輕個案、也有惡化快速個案，值得觀察，需要等資訊夠多才能進一步探討。專家諮詢小組召集人張上淳說，「死亡個案中有快篩陰性、PCR陽性者，是由於PCR檢測較敏感，病毒量不高也測得到，但不能單以快篩（病毒量高低）作為病情判斷依據，發病一週內都是觀察期，都有可能急速惡化。」
雙北地區快篩準確性七成 其他縣市偽陽性高
針對抗原快篩陽性與PCR檢驗的關聯性，醫療應變組副組長羅一鈞說明，目前雙北地區因為確診個案多，依目前醫院回報數字統計看來，快篩陽性後再PCR檢驗的準確度約73%~75%。雙北以外縣市，偽陽性就高，但也並非無效，若個案有與確診個案密切接觸、相關活動史，準確率就高。
公告疫苗專案輸入流程 檢附相關計畫申請
近日有不少企業、地方政府希望自行採購疫苗，但實際上疫苗採購、使用有一定流程，疫苗實際進口的時間也不見得符合國內防疫需求。因應社會各界希望指揮中心公布更清楚的流程，指揮中心公布「地方或企業申請COVID-19疫苗專案輸入流程」。
陳時中說明，申請疫苗專案輸入的對象必須是委託藥商，申請時須檢附執行計畫書、數量及計算依據、供貨時程、有效期限、藥品說明書、冷鏈及倉儲設備、原廠授權書、國外上市證明或替代文件，並交由食藥署召開專家會議審查，最後依照指揮中心防疫政策規定使用。
發言人莊人祥同時也表示，若企業有意願購買快篩試劑，也需要提供相關計畫，包含陽性者隔離安置規劃、通報規劃及篩檢目的，再由經濟部協助申請。
疫苗以第一線人員優先施打 預計十月底前六成民眾打第一劑
為了建構防疫網，AZ疫苗已於27日配送至各縣市，指揮中心公布從開打至今的疫苗分配量，以台北最多，有7萬9200劑，新北有6萬7300劑，高雄為5萬4800劑。副指揮官陳宗彥表示，配送的疫苗就是要支援雙北的第一線工作人員，就是要讓他們打好打滿，只要施打速度夠快，達六成以上，會立刻撥付下一批疫苗，41萬劑AZ疫苗一定都會陸續在6月10日前撥付。
陳時中也希望，若火力全開進疫苗、施打的狀況下，在十月底前可以有六成國民施打第一劑，就能抑制病毒擴散。
不考慮建置方艙醫院 下週公布兩週疫情分析
關於是否建置方艙醫院，陳時中重申沒有蓋大型集中收容所的計畫，會有加強版的集中檢疫所，或是於急診外建置緊急處置、避免感染的設備，幫助緩衝急診量能。目前也沒有升到第四級的計畫，第三級和日前公布的強化措施其實夠用，剩下的是執行力的問題，這兩週的狀況會進一步分析，於下週分享。
資料來源：健康醫療網 連日校正曲線未下降 陳時中表示：狀況不太好
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