燕麥奶vs牛奶誰較健康？專家揭「驚人真相」：根本不一樣

前陣子社群上掀起一波「燕麥奶」風潮，你也有跟上這波燕麥奶風潮嗎？但你知道嗎，燕麥奶和牛奶兩者「其實差很大」，對此，營養師高敏敏就揭開「驚人真相」，並解釋燕麥奶其實是「澱粉類」食物，和牛奶的營養組成可完全不一樣。





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▲正妹營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師 授權提供）

× ▲正妹營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師 授權提供）

營養師高敏敏表示，很多人以為喝燕麥奶就以為有喝到「奶」，但一樣有奶字，燕麥奶和牛奶的營養組成可完全不一樣，只要看看三大營養素（蛋白質、脂肪、醣類）的比例就能一目瞭然。





「燕麥奶其實是澱粉類」食物，高敏敏解釋，因其碳水化合物含量高，其實應該叫「全穀雜糧類」，不過為了讓大家好理解，講白話一點就叫澱粉類食物；而牛奶是屬於乳製品，蛋白質跟鈣質含量都挺高；至於豆漿則屬於蛋白質類，跟吃肉、吃豆腐一樣意思，也就是同屬於豆魚蛋肉類。





高敏敏接著分享全脂鮮奶、無糖豆漿、無糖燕麥奶、米奶和榛果奶的營養成分分析。





▲其實燕麥奶和牛奶的營養成分大不同。（圖／高敏敏營養師 授權提供）

× ▲其實燕麥奶和牛奶的營養成分大不同。（圖／高敏敏營養師 授權提供）

🥛#全脂鮮奶





類別：乳品類





蛋白質：7.8g





碳水：12g





脂肪：9g





鈣質：260mg





🥛#豆漿（無糖）





類別：豆魚蛋肉類





蛋白質：9g





碳水：1.8g





脂肪：4.8g





鈣質：35mg





🥛#燕麥奶（無糖）





類別：全穀雜糧類





蛋白質：3.5G





碳水：26.75g





脂肪：0.43g





🥛#米奶





類別：全穀雜糧類





蛋白質：1.5g





碳水：34.3g





脂肪：1.3g





鈣質：10mg





🥛#榛果奶





類別：油脂與堅果種子類





蛋白質：1.25g





碳水：9.5g





脂肪：5.5g





（以上為每杯約250ml之數值）





高敏敏也提到，衛福部建議每日都必須攝取1.5-2杯乳製品，每日鈣攝取量要達到1000mg，但依據國健署營養調查竟發現，高達8-9成的人每天吃不到一份奶類，每日平均乳品攝取不足1.5杯者居然高達99.8%，「難怪臨床上出現蜂窩式骨頭的案例層出不窮」。





因此，她也透露「預防骨質疏鬆」的方法，第一，每天喝1.5-2杯牛奶或優酪乳、優格、起司替代，但若全素者如果不喝牛奶，還是可以選擇多攝取豆干、傳統豆腐；第二，素食者可多吃豆干、傳統豆腐等鈣質高的豆製品；第三，少吃高糖、高鹹等，避免骨質疏鬆；最後則是多運動，支撐骨骼健康，她也在文末呼籲民眾，「不要再拿不是同類別的食物自己互相替換了」。（編輯：郭佩蓉）





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